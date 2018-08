Mladí veria Bitcoinu: Je špekulácia najlepší spôsob, ako si do budúcna našetriť?

Zdroj: CNBC

Nový prieskumu Bankrate zistil, že 5 percent mileniálov (definovaných v tomto prípade ako osoby vo veku 18 až 37 rokov) tvrdí, že Bitcoin je najlepším spôsobom na zhodnotenie peňazí, ktoré momentálne nepotrebujú na 10 alebo viac rokov. Iba 1,2 percenta generácie X (ľudia vo veku 38 až 53 rokov) uprednostňujú kryptomenu pri dlhodobom sporení. Najmenej Bitcoinu veria ľudia vo veku 54 až 72 rokov, menej ako jedno percento by si ho vybralo ako sporiaci nástroj.



To ale neznamená, že by ste mali dlhodobé úspory držať v hotovosti, ako to robí 30 percent mladých ľudí. Najmä pri šetrení za vzdialené ciele to nie je najlepší nápad. Úspory je dôležité investovať spôsobom, ktorý využíva zložené úročenie. Kúpna sila vašich investícií sa bude znižovať infláciou, preto musíte získať aspoň toľko, aby si vaše peniaze zachovali kúpnu silu.



Neochota vstúpiť na trh je pochopiteľná, je dôležité, aby ste neakceptovali viac rizika, než vám vyhovuje. Investovanie nie je nič pre slabé žalúdky. Burza cenných papierov sa veľmi často hýbe smerom hore aj dole, ak budete sledovať spravodajstvo z trhov, budete mať pocit, že každý deň hrozí pád. Namiesto toho, aby ste sa vyrovnávali s každodenným pohybom trhu, zamyslite sa nad premennými, ktoré sú na dosah. Nedokážete kontrolovať burzu, ale môžete ovládať, čo máte pod kontrolou: poplatky, dane, riziko a vaše správanie sa.

Napriek tomu, že trh s cennými papiermi môže byť volatilný, história ukazuje, že investície sa zvyčajne vyplácajú. Za posledných 90 rokov dosahuje priemerná ročná výnosnosť indexu S&P 500 viac ako 9 %.





Ak sa rozhodnete investovať do indexových fondov, určite by ste nemali staviť len na S&P 500. Nemôžete si vybrať jeden index a myslieť si, že tým vaša práca končí, je dobré zamerať sa aj na indexy dlhopisov či menšie spoločnosti v Európe či v Ázii a Austrálii. Diverzifikujte svoje investície, mali by ste chcieť niečo, vďaka čomu dokážete byť na niekoľkých rôznych miestach súčasne. To znamená, že máte istý mix investícií v rôznych kategóriách.



Spoliehať sa na kryptomeny ako dlhodobý investičný nástroj môže byť drahý omyl. Stačí sa pozrieť, ako má Bitcoin za sebou rok.







Po náraste na konci roka 2017 na 20 000 dolárov klesol do júna 2018 na menej ako 6 000 USD. Niektorí odborníci, vrátane generálnych riaditeľov a zástupcov Wall Street, tvrdia, že digitálna mena si žije vlastným životom. Charlie Munger z Berkshire Hathaway nazval Bitcoin "bezcenným, umelým zlatom" a dodal, že je to "niečo, čo si myslím, že svet potrebuje."





"Skutočnosť, že ide o šikovnú informatiku neznamená, že by mala byť široko používaná a že rešpektovaní ľudia by mali povzbudzovať iných ľudí, aby špekulovali," povedal Munger pre televíziu CNBC. Legendárny investor Warren Buffett tiež varoval investorov pred kryptom. "Držte sa od toho, je to v podstate ilúzia," povedal ešte v roku 2014. "Myšlienka, že má nejakú obrovskú vnútornú hodnotu, je podľa mňa len vtip."







Známy investor Kevin O'Leary poukazuje na to, že Bitcoin je skôr aktívom, nie menou. To znamená, že jeho volatilita, alebo rýchle zisky či pokles hodnoty, sťažuje jeho nasadenie v transakciách. Ak by ste sa pokúsili o obchod v Bitcoinoch vo výške približne 200 000 dolárov, druhá strana by súhlasila len v tom prípade, ak jej zaručíte hodnotu Bitcoinu voči americkému doláru, pretože bude mať strach, že hodnota Bitcoinu bude niekde úplne inde pred ukončením transakcie. "Ak ani jedna zo strán nie je plne presvedčená o tom, že je dostatočne stabilná na to, aby transakcia prebehla za jednu minútu a nechce ani minútu riskovať, tak to nie je mena," povedal pre televíziu CNBC.

Ak by ste predsa, napriek nie práve optimistickým postojom starých harcovníkov, radšej dali prednosť krypto investíciám, Mark Cuban navrhuje použiť len peniaze, ktoré sa nebojíte stratiť. "Ak ste skutočným dobrodruhom môžete dať 10 percent svojich úspor do Bitcoinu alebo etherea," odporučil Cuban v rozhovore pre Vanity Fair. "Ale ak to urobíte, mali by ste sa tváriť, že ste práve o tieto peniaze prišli."