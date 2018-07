UBS odhaduje účet za sťahovanie z Londýna do EÚ na viac ako 100 ml. CHF

dnes 12:46 -

Najväčšia švajčiarska banka UBS, o ktorej sa hovorí, že po brexite presunie svoju európsku centrálu do Frankfurtu nad Mohanom, odhaduje účet za sťahovanie na viac ako 100 miliónov frankov (86,09 milióna eur).

Tento účet za brexit, ktorý v utorok (24.7.) odhalil generálny riaditeľ Sergio Ermotti, bude pravdepodobne zahŕňať náklady na presun zamestnancov aj bankových účtov z Londýna do Európskej únie (EÚ).

Nadnárodná banka HSBC Holdings, ktorá sa ako jedna z prvých pokúsila vypočítať, na koľko by ju mohol vyjsť odchod zo Spojeného kráľovstva do EÚ, odhadla ešte vlani svoje náklady na 300 miliónov USD (256,06 milióna eur).

Medzinárodné banky s európskym sídlom v Londýne sa snažia pred brexitom získať licenciu a otvoriť si nové centrály v bloku. Regulačné úrady EÚ očakávajú, že si tieto banky zriadia v čo najkratšom čase nezávislé prevádzky v niektorej z 27 zvyšných členských krajín.

Podľa štyroch zdrojov oboznámených so situáciou, UBS Group vlani uviedla, že svoje obchodné riaditeľstvo presťahuje do Frankfurtu nad Mohanom.

Investičná švajčiarska banka zamestnáva okolo 4800 ľudí na celom svete. Z Londýna by mohla presunúť 250 alebo viac pracovných miest do Frankfurtu nad Mohanom, aj do ďalších európskych miest, uviedli ďalšie dva zdroje, ktoré nechceli byť menované.

Podľa iných UBS už vraj oznámila nemeckému regulátorovi BaFin, že môže zväčšiť svoju prevádzku v nemeckej finančnej metropole. Konečné rozhodnutie však ešte nebolo prijaté a výsledné čísla by sa mohli zmeniť.

Frankfurt nad Mohanom sa zrejme stal najväčším víťazom v boji o pracovné miesta z Londýna s európskymi metropolami. Banky Standard Chartered, Morgan Stanley a Nomura Holdings tiež rozširujú svoje bočky v nemeckom meste.

UBS, ktorá ešte neprijala konečné rozhodnutie, takisto uvažuje o vytvorení niekoľkých centrál v celej EÚ, uviedli ďalšie dvaja zdroje. Banka odmietla tieto správy komentovať, rovnako ako nemecký úrad BaFin.

(1 EUR = 1,1616 CHF; 1 EUR = 1,1716 USD)