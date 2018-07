Digitálne zlato nie sú len kryptomeny, je toho omnoho viac

Zdroj: QZ

Mediálna explózia a následný prepad cien kryptoaktív, ako je Bitcoin a Ethereum, ich dostal do pozornosti nielen širokej verejnosti, potenciálnych investorov ale aj vývojárov, vlád, centrálnych bánk, či regulátorov. Vyvolalo to doslova eufóriu u nadšencov kryptomien, ale laureáti Nobelovej ceny zostali skeptickí. Niektorým miliardárom, ako je Charlie Munger z Berkshire Hathaway, ležia doslova v žalúdku, keď ich označujú za škodlivý jed (poznáte nejaký iný druh jedu?).





Samozrejme, na tomto trhu je veľa humbugu a odvetvie musí čeliť takým problémom s implementáciou, ako je technológia škálovania a regulačná neistota. Ale za celým tým humbugom a mániou je niečo omnoho viac. Vytvára sa úplne nová digitálna trieda aktív.

Táto nová trieda aktív dokáže zmeniť každý odvetvie v hospodárstve, od finančných služieb po farmabiznis, od médií až po výrobu. Existujúce aktíva, ako sú akcie a dlhopisy, sa stanú digitálnymi aktívami, zároveň sa však objavia nové, celkom nepredvídateľné aktíva, ktoré umožnia nové decentralizované obchodné modely založené na spolupráci a šikovnom kóde. Pochopenie rôznych typov kryptoaktív a rôznych funkcií, ktorým slúžia, má zásadný význam pre prosperitu v tomto novom decentralizovanom digitálnom hospodárstve.

V aktualizovanej verzii Blockchain Revolution ich rozdelili na najmenej sedem kategórií.

Kryptomeny

Najznámejšou je Bitcoin, praotec všetkých digitálnych mien. Ide o nástroje výmeny, uchovávateľov hodnoty, či účtovné jednotky. Dnes má Bitcoin trhovú kapitalizáciu viac ako 100 miliárd dolárov a denne podporuje globálne transakcie za miliardy. Banky sa rôznia v prístupe a akceptácii, niektoré tvrdia, že Bitcoin nie a blockchain áno, iné, ako napríklad Bank of America, ​​otvorene poukazujú na riziká, ktoré predstavujú kryptomeny pre ich podnikanie. Naopak, napríklad Goldman Sachs, rýchlo zaradili obchodovanie s týmito aktívami do svojej ponuky.





Platformové tokeny

Najznámejší je ethereum, alebo Ethereum blockchain, čo je 40 miliárd dolárový najúspešnejší kanadský start-up všetkých čias. Je to riešenie určené na podporu decentralizovaných aplikácií, ktoré eliminujú sprostredkovateľov prakticky vo všetkých aspektoch hospodárstva. Ethereum sa tiež stala vedúcou platformou pre počiatočné ponuky mincí (tzv. ICO), pomocou ktorých sa projekty môžu uchádzať o peniaze v rámci globálnych kapitálových fondov. Hoci sa ukázalo, že v mnohých prípadoch šlo o podvod, k dnešnému dňu sa prostredníctvom ICO vyzbieralo viac ako 7 miliárd USD, pričom 70 % z nich využilo štandard Ethereum, ERC-20. Ethereum a jeho konkurenti ako Cosmos, Aion a ICON, budú tvoriť chrbticu ďalšej éry internetu.







Užitočné tokeny

Sú to programovateľné blockchain aktíva, ktoré majú využitie v aplikáciách. Príkladom je Golem, ktorej cieľom je sústrediť výkon všetkých inteligentných telefónov do decentralizovaného superpočítača, ktorý môže využiť každý, kto za to zaplatí golem tokenmi. Je to niečo ako Amazon Web Services ale bez Amazonu.





Bezpečnostné tokeny

Ide o natívne digitálne dlhopisy, akcie a iné cenné papiere, ktoré sa obchodujú navzájom, bez finančných sprostredkovateľov. Prečo by z obchodu s akciami mal mať niekto províziu, keď sa kupujúci a predávajúci môžu na obchode dohodnúť priamo a vyrovnať sa v rámci decentralizovanej burzy? Kanadská burza cenných papierov má v úmysle vstúpiť na tento trh, ďalšie by ju mohli nasledovať. ICO už uprednostnili rizikový kapitál, Bay Street bude ďalšia, kto tak urobí.





Tokeny prírodných aktív

Do tejto množiny sa radia hmotné suroviny ako zlato či ropa v rámci peer-to-peer trhov so zúčtovaním v reálnom čase. Kráľovská mincovňa napríklad spolupracovala s burzou Chicago Mercantile, aby vytvorila Royal Mint Gold, digitálny token krytý zlatými tehličkami z trezorov kráľovskej mincovne. Celý trh s komoditami je pripravený na niečo podobné, rovnako ako aj obchodovanie s CO2 na masovom trhu.



Zberateľské tokeny

Úplne unikátne digitálne aktíva, ako je napríklad aplikácia CryptoKitties, ktorá umožňuje používateľom zakúpiť si a chovať jedinečné virtuálne domáce zvieratá. Od januára 2018 už 235 000 používateľov Cryptokitties uskutočnilo transakcie vo výške 52 miliónov USD. Spoločnosti ako Everledger a iné umožňujú sledovanie a obchodovanie s týmito vzácnymi a veľmi skutočnými zberateľskými kúskami pomocou blockchainu.







Kryptofiat meny

Sú to meny emitované a riadené centrálnymi bankami. V roku 2017 Venezuela šokovala mnohých oznámením, že spúšťa projekt "Petro", kryptomeny podporovanej rozsiahlymi zásobami ropy v krajine. Centrálne banky by si mali všimnúť, že správne implementované kryptofiat meny môžu trhy urobiť efektívnejšími, transparentnejšími a inkluzívnejšími. A že politika centrálnych bánk by dokázala účinnejšie reagovať na prípadné šoky a krízy.







Tento kambriansky výbuch kryptoaktív spôsobí jednu z najväčších reorganizácií bohatstva a transformácie globálnej ekonomiky v našej histórii. Je to druhá šanca, možnosť, aby sa zabezpečilo, že každý bude mať možnosť profitovať z prosperity digitálneho veku. Aby sme sa nám podarilo naplniť tento sľub, je načase, aby sme začali vnímať kryptoaktíva nielen ako "digitálne zlato", ale ako digitálne všetko.