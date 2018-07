dnes 10:31 -

Krajiny a firmy, ktoré pokračujú v importe iránskej ropy, by sa mohli vyhnúť postihom zo strany USA, ak dosiahnu "významné redukcie". Uviedli to poprední americkí predstavitelia. "Chceme, aby sa nákupy ropy znížili na nulu, ale v určitých prípadoch, ak sa to nedá urobiť zo dňa na deň, budeme uvažovať o výnimkách," povedal novinárom v súvislosti s nákupmi iránskej ropy americký minister financií Steven Mnuchin. Šéf diplomacie USA Mike Pompeo vyjadril názor, že možná flexibilita nenaruší snahu USA o reštrikcie voči iránskej ekonomike.

Iránsky export ropy je dôležitý pre stabilitu globálneho trhu. Biely dom uviedol, že Saudská Arábia by mohla zvýšiť ťažbu, aby nahradila akýkoľvek nedostatok, ale Rijád nijaké plány neohlásil. V reakcii na správy, že USA zaujmú mäkší postoj voči krajinám dovážajúcim ropu z Iránu, sa ceny ropy v pondelok znížili. Ľahká americká ropa klesla o 4,2 percenta na 68,06 USD za barel.

V otázke plánovaného uvalenia takzvaných "sekundárnych" sankcií voči firmám, ktoré pokračujú v nákupe iránskej ropy, USA čelia významnému odporu zo strany svojich kľúčových európskych spojencov. Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia totiž od jadrovej dohody s Iránom z roku 2015 neodstúpili.