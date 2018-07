Najhorší scenár - tvrdý brexit, je stále možný, varujú Francúzsko a ESMA

dnes 13:46 -

Prípravy na brexit síce pokračujú, ale stále nie je možné vylúčiť možnosť, že dôjde aj k najhoršiemu možnému scenáru, vyhlásil. A zdôraznil, že tzv. tvrdý brexit, teda odchod bez dohody, bude mať "strašné dôsledky" predovšetkým pre Spojené kráľovstvo, ale aj pre mnohé francúzske regióny.



Európsky kontrolný úrad pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority, ESMA) medzitým upozornil finančné spoločnosti v Británii, ktoré potrebujú mať základňu v EÚ, že by mali požiadať tento mesiac o licenciu, aby ju stihli včas získať v prípade tvrdého brexitu.



ESMA chce zvýšiť informovanosť britských firiem aj o tejto možnosti, teda o neriadenom brexite bez prechodného obdobia.



"Keďže neexistuje žiadna istota, že sa dohodne prechodné obdobie, subjekty musia zvážiť aj scenár tvrdého brexitu v marci 2019," uviedol vo vyhlásení ESMA.

Bez prechodného obdobia môže dôjsť k prerušeniu spojenia s európskymi klientmi finančných firiem, obchodných platforiem a správcov aktív so sídlom v Británii.



Niektoré spoločnosti, ako napríklad Cboe Europe, už požiadali o licencie pre EÚ regulačné úrady Amsterdame, aby sa vyhli tomuto možnému problému. "Dňa 30. marca 2019 musia mať firmy plne legálny právny subjekt v EÚ, aby mohli pokračovať v poskytovaní služieb v celej 27-člennej Únii," upozornil ESMA. Tento úrad zaznamenal nárast počtu žiadostí o licencie od regulačných úradov členských štátov EÚ.



Niektoré národné regulačné úrady pritom identifikovali subjekty, ktorým hrozí, že ak najneskôr v júli nepodajú žiadosť, nebudú mať žiadnu záruku, že stihnú získať povolenie do 29. marca 2019, dodal ESMA.