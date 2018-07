Letná úroda v SPP: zľava na elektrinu vyrástla až na 12 %

dnes 14:01 -

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), ktorý už šesť rokov spoľahlivo dodáva do viac ako 180 000 odberných miest aj elektrickú energiu, prichádza so zľavou na elektrinu vo výške 12 %. Domácnosť s elektrickým vykurovaním vďaka tomu môže ročne ušetriť viac ako 100 €.

Zákazníci zo segmentu domácností, ktorí sa rozhodnú pre odber plynu aj elektriny od SPP, získajú teraz zľavu na elektrinu vo výške až 12 %. V prípade, ak sa zákazníci rozhodnú len pre odber elektriny, získajú zľavu 6 %. V oboch prípadoch SPP svojim zákazníkom garantuje dohodnutú cenu prvých 12 mesiacov. Aj po tomto termíne bude cena elektriny pre zákazníkov SPP výhodnejšia v porovnaní s tradičnými dodávateľmi.

SPP tiež pripravil pre svojich zákazníkov súťaž, v rámci ktorej budú môcť vyhrať palivové karty na čerpacie stanice v hodnote 90 eur. V hre je až 30 palivových kariet.

Zákazníci, ktorí uzavrú zmluvu na odber elektriny elektronicky na web stránke www.spp.sk sú v hre o SMART sady na jednoduché ovládanie osvetlenia v domácnosti na diaľku. Môžu si tak v praxi vyskúšať SMARTHOME technológie od SPP a začať s budovaním svojej inteligentnej domácnosti.

Príklad možných úspor so zľavou od SPP:

Tarifa D (spotreba 2,2 MWh/rok) – 18 €

Ohrev vody (spotreba 2 MWH/rok v slabej, 2 MWh/rok v silnej prevádzke) – 27 €

Vykurovanie (spotreba 12 MWh/rok v slabej a 1 MWH/rok v silnej prevádzke) – 107 €

Výpočet je len orientačný a vzťahuje sa na región stredného Slovenska.

Zákazníci SPP môžu aktuálnu ponuku využiť až do 31. augusta 2018. Podrobné informácie o produkte sú zverejnené na webovej stránke SPP www.spp.sk. Potrebné informácie je možné získať aj na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363 v pracovných dňoch od 07.00 do 20.00 h, prostredníctvom facebookového profilu Vaše SPP, Web chatu SPP, alebo v ktoromkoľvek Zákazníckom centre SPP.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším dodávateľom energií na Slovensku, ktorý v oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 úspešne pôsobí aj na trhu dodávky elektriny. Celkovo využíva spoľahlivé dodávky energií a ďalšie energetické služby SPP viac ako 1,3 milióna zákazníkov. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o., ktorá na Slovensku v súčasnosti prevádzkuje 9 verejných plniacich staníc, podporuje rozvoj využívania stlačeného zemného plynu (CNG) v doprave ako ekologickej alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti realizuje prostredníctvom EkoFondu, n. f. a Nadácie SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Kontakt: e-mail: press@spp.sk