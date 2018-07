Nemecký verejný dlh by mal v budúcom roku klesnúť pod 60 % HDP

dnes 14:16 -

Nemecký verejný dlh sa v budúcom roku prvýkrát po 17 rokoch dostane pod hranicu 60 percent hrubého domáceho produktu (HDP), ktorá je maximálne prípustná podľa pravidiel eurozóny. Uviedol to v piatok nemecký minister financií v súvislosti s návrhom štátneho rozpočtu pre rok 2019. Minister Olaf Scholz na tlačovej konferencii konštatoval, že verejný dlh krajiny v budúcom roku klesne na 58,25 percenta HDP.

Verejný dlh Nemecka klesal, keďže jeho ekonomika rástla a vláda hospodárila s vyrovnanými rozpočtami. Okrem toho vlády členských štátov eurozóny mali v uplynulých rokoch veľmi nízke náklady na požičiavanie vďaka stimulačným opatreniam Európskej centrálnej banky, vrátane veľmi nízkych úrokových sadzieb a nákupov vládnych dlhopisov.

Vzhľadom na prísnu rozpočtovú politiku sa však vláda nemeckej kancelárky Angely Merkelovej stala terčom kritiky, pričom sa jej vyčítalo zanedbávanie investícií a nedostatočné výdavky na obranu. Nemecko na obranu vynakladá 1,3 percenta HDP, čo je pod úrovňou 2 % HDP, ktorú by členské štáty NATO mali dosiahnuť do roku 2024. Návrh nemeckého rozpočtu pre budúci rok však ráta so zvýšením výdavkov na obranu. Nemecký obranný rozpočet sa medziročne zvýši o 11 percent, citovali denníky mediálnej skupiny Funke ministerku obrany Ursulu von der Leyenovú.