Historický dlh na vyraďovanie jadra by nemali riešiť odberatelia, tvrdí Klub 500

dnes 12:01 -

Odborná verejnosť prejavila záujem o nový zákon o Národnom jadrovom fonde (NJF). Ministerstvo hospodárstva SR (MH) dostalo počas medzirezortného pripomienkového konania vyše 130 pripomienok. Z toho necelých 30 bolo zásadných. Jednu zo zásadných pripomienok má Klub 500, ktorý združuje veľkých podnikateľov. Klub 500 nesúhlasí, aby bol historický dlh vyraďovania jadrových elektrární na Slovensku riešený na úkor súčasných odberateľov elektriny.

„Žiadame, aby bol historický dlh vyraďovania jadrových elektrární hradený vtedajším majiteľom, teda zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ekvivalentne k súčasnému stavu, keď sú zdroje na budúce vyraďovanie súčasných zdrojov elektriny tvorené zo zdrojov súčasných majiteľov a prevádzkovateľov jadrových elektrární,“ myslia si zamestnávatelia, podľa ktorých je spôsob riešenia historického dlhu na zadný palivový cyklus pre nich konkurenčnou nevýhodou.

Veľa zásadných pripomienok k novele zákona o NJF má Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Združenie v pripomienkovom konaní napríklad navrhlo, aby v novele zákona bol ukotvený článok, ako postupovať v prípade, že prevádzkovateľ jadrového zariadenia nebude zodpovedne pristupovať k NJF a nebude mať dostatok prostriedkov na jeho plnenie a tiež nebude schopný zaplatiť pokuty. „Cena energií v poslednej dobe klesá a udržať financovanie fondu môže byť pre niektoré spoločnosti problémom,“ upozornili.

Negatívne tiež ZMOS vníma, že pokiaľ nie je známy pôvodca rádioaktívnych odpadov, ich likvidáciu bude hradiť jadrový fond. „Tu apelujeme na štát, aby zabezpečil dôsledné monitorovanie každého jadrového zariadenia a jeho odpadov. Rádioaktívny odpad sa nemôže a nesmie vyskytovať bez jeho registrácie, ktorá musí obsahovať podrobné informácie o jeho vzniku a majiteľovi. Každý odpad musí mať svojho pôvodcu a ten musí byť známy,“ zdôraznilo samosprávne združenie.

Slovenské elektrárne mali štyri pripomienky, z toho len jedna bola zásadná. Na základe tejto zásadnej pripomienky žiadal podnik v jednom paragrafe vypustiť slová, ktoré sú podľa nich nadbytočné a zavádzajúce. Štátna akciovka Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, ktorej sa tiež týka novela zákona o NJF, žiadne pripomienky ministerstvu nepredostrela.

Podľa novely zákona o NJF by malo mať Slovensko na likvidáciu jadra, takzvaný zadný palivový cyklus, od budúceho roka viac peňazí. Vďaka novele sa totiž prevádzkovateľom jadrových zariadení zvýšia príspevky do fondu. Taktiež by sa mali zaviesť príspevky aj pre spoločnosti, ktoré vlastnia jadrové zariadenia, ktoré nevyrábajú elektrinu. Národný jadrový fond by mal v rokoch 2019 až 2021 dostať od spomínaných subjektov navyše viac ako 31 miliónov eur. NJF by tak mal po schválení novely zákona v rokoch 2019 až 2021 získať na likvidáciu jadra od podnikateľov namiesto pôvodne plánovaných 184 miliónov eur vyše 215 miliónov eur.

Zvýšenie príspevkov, respektíve zavedenie nových sa na Slovensku týka dvoch spoločností. Slovenských elektrární, ktoré vlastnia a prevádzkujú jadrové bloky, a JAVYS, ktorá vlastní jadrové zariadenia určené na vyradenie. Slovenské elektrárne počas budúcich troch rokov zaplatia na zadný palivový cyklus oproti v súčasnosti platnej legislatíve navyše 17,7 milióna eur a JAVYS prispeje sumou 13,4 milióna eur.