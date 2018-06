Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti po štyroch týždňoch vzrástol

dnes 17:31 -

Po poklese v štyroch týždňoch po sebe sa počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA v minulom týždni zvýšil, a to výraznejšie, než sa očakávalo. Ukázala to vo štvrtok zverejnená správa amerického ministerstva práce.

Ministerstvo informovalo, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 23. júna 227.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená rast o 9000. Ekonómovia so zvýšením počtu žiadostí počítali, očakávali však, že sa zvýši len na 220.000.

Aj 4-týždňový priemer prvých žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, nakoľko nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, zaznamenal mierny rast. Dosiahol 222.000 žiadostí, zatiaľ čo 4-týždňový priemer z predchádzajúceho týždňa vykazoval 221.000 žiadostí.

Na druhej strane, počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, v týždni do 16. júna klesol o 21.000 na 1,705 milióna. Navyše, 4-týždňový priemer pokračujúcich žiadostí klesol o 3750 na 1.719.500, čo je vyše 44-ročné minimum.