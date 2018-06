Švajčiari odmietli reguláciu úverov, chcú ale obmedziť hazard

Zdroj: ČTK

Podľa odhadov, ktoré boli zverejnené verejnoprávnymi stanicami SRF, sa výrazná väčšina hlasujúcich vyslovila proti prechodu na systém takzvaných suverénnych peňazí (Vollgeld). Ak by suverénne peniaze prešli, komerčné banky smeli klientom požičiavať peniaze len do výšky rezerv, ktoré držia v centrálnej banke.



Podľa SRF sa proti systému takzvaných suverénnych peňazí vyslovilo 76 percent hlasujúcich. Tomu, že návrh na reformu bankového systému neprejde, napovedali vopred všetky prieskumy. Proti sa totiž postavili ako banková asociácia, tak švajčiarska vláda a švajčiarska centrálna banka (SNB). Podľa nich by išlo o nebezpečný experiment, ktorý by v dôsledku mohol doteraz stabilný bankový systém skôr narušiť, než posilniť.

Podľa predkladateľov návrhu by nutnosť stopercentného krytia úverov znížila riziko náhlych kríz, pretože v prípade straty dôvery klientov by banka mohla vyplatiť všetky vklady a nebolo by nutné ju sanovať z peňazí daňových poplatníkov.

V súčasnosti majú súkromné ​​banky možnosť vytvárať peniaze tým, že poskytnú pôžičku. Len malá časť depozit komerčných bánk je pritom krytá skutočnými peniazmi a úložkami v centrálnej banke.

Podľa agentúry DPA mala iniciatíva urobiť bezpečnejšími úspory. Takýto systém ale nemá žiadna krajina na svete.

Licencie pre online kasína prešli

Švajčiari v referende rozhodovali rovnako o novelizovanom zákone týkajúcom sa online stávok a kasín. V ňom si odhlasovali, že prístup na trh online stávkovanie budú mať iba spoločnosti registrované vo Švajčiarsku.





Vo Švajčiarsku sú teraz online kasína úplne legálne. Približne 75 percent občanov sa v referende vyslovilo za ich licencovanie. V praxi to bude znamenať okrem iného to, že peniaze získané z tohto druhu hazardu zostanú vo Švajčiarsku. Odporcovia opatrenia však namietajú, že sa tým otvárajú dvere štátnej cenzúry internetu aj v iných oblastiach.

Vláda chce zabrániť tomu, aby Švajčiari hrali na zahraničných online portáloch, bez toho aby sa vsadené peniaze vrátili do Švajčiarska. Naďalej budú môcť svoje peniaze míňať len prostredníctvom portálov existujúcich švajčiarskych kasín. Tie budú musieť, v závislosti na svojej veľkosti, odovzdávať štátu až 80 percent zisku. Tieto peniaze pôjdu na podporu sociálnych a humanitárnych projektov a časť aj na dôchodky. Podľa Bernskej univerzity dosiaľ Švajčiari v zahraničných internetových kasínach ročne prestávkovali asi 250 miliónov frankov (viac ako 216 miliónov eur).