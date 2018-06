Očakávajte neočakávané: Stavte na rozpad ekonomiky, nabáda hedžový fond

Zdroj: QZ

Foto: getty images

dnes 0:20 -

Rizikový fond sa začal obchodovať 1. júna a riadi ho Alberto Gallo, vedúci makroekonomických stratégií Algebris Investments. Pre Galla sú roky agresívnej menovej politiky dôvodom na obavy. Centrálne banky nakúpili aktíva za miliardy, aby mimoriadne uvolnenou monetárnou politikou posilnili trhy a zlacnili úvery. Hoci to pomohlo pri podpore ekonomického oživenia, bývalý stratég Goldman Sachs si myslí, že stimuly by mohli byť nakoniec škodlivé.

"Tail risk" je výraz používaný vo finančnom sektore na opísanie rizika, ktoré má nízku pravdepodobnosť, napríklad prudký a náhly prepad na finančných trhoch, a môže mať mimoriadne dôsledky, ak by náhodou k niečomu podobnému došlo. Najzávažnejšie šoky sa niekedy označujú za čierne labute, tento výraz sa pripisuje bývalému obchodníkovi Nassimovi Talebovi. Kým v Austrálii neboli objavené čierne labute, predpokladalo sa, že všetky labute sú biele. Podobne sú na tom aj predpovede finančného trhu. Sú náchylné ignorovať nepravdepodobné, ale výrazne rušivé možnosti.

Gallo hovorí, že nestabilita sa zvyšuje, keďže investori stádovito kopírujú podobné stratégie, likvidita (ľahké obchodovanie) a pasívne investície rastú. Gallo patrí k stratégom, ktorí varovali, že stávky na inverznú volatilitu, ktoré masívne narástli vo februári, predstavujú časovanú bombu.

Niektoré opatrenia spôsobujú, že finančné paniky sa objavujú čoraz častejšie. Štúdia, ktorú minulý rok uskutočnila Deutsche Bank ukázala, že krízy - hoci nie vždy tak závažné ako bola tá v roku 2008 - sa predsa len ťažko predpovedajú napriek tomu, že sú na programe dňa čoraz častejšie. Podobne ako Gallo, aj analytici nemeckej banky naznačujú, že ďalšie zrútenie môžu vyvolať svetové centrálne banky.





Po finančnej kríze v roku 2008 fondy tail risk zmizli. Nie je to nič prekvapujúce, keďže investori venujú pozornosť panike na finančnom trhu až tesne po tom, čo sa nastane. Nadšenie pre tieto fondy sa vytratilo v nasledujúcich rokoch, keď prevládol na trhu pokoj. Náhly nárast volatility vo februári tohto roka však vytvoril pôsobivé zisky pre zopár takto špecializovaných fondov, ktoré často investujú do opcií spojených s výkyvmi cien alebo volatility. Fond Algebris sa bude orientovať na stávky proti vládnym a podnikovým dlhom, akciám, menám aj komoditám.



"Väčšina týchto fondov má model na udalosti typu Lehman... Ale môžu existovať aj lepšie spôsoby ochrany ako globálne makrofinancie alebo niečo systematickejšie, čo dokáže zarábať peniaze na rastúcich trhoch," uviedol jeden investor, ktorý sa premýšľal o rizikovom fonde ale nakoniec uprednostnil niečo iné.







Pri stratégiách tail risk je kľúčom k úspechu prísť o čo najmenej počas pokojného obdobia. To je ale väčšina času. Gallo pre Financial Times povedal, že je pripravený počkať tri až štyri roky, kým sa stratégia ukáže ako životaschopná. Poplatok za správu fondu bude menej ako polovica zvyčajného poplatku za hedžové fondy a potvrdil, že jeho podiel na akýchkoľvek ziskoch bude obmedzený. Tieto sľuby by mohli dokázať nalákať investorov.

Gallo ale zároveň denníku prezradil, že existuje celý rad vecí, kvôli čomu by sme sa mali obávať: geopolitické trenice, obnovená kríza v eurozóne, prudký nárast cien ropy a ťažké bremeno podnikových a vládnych dlhov. Podobne aj Deutsche Bank je znepokojená turbulenciou na trhu v Taliansku a Brazílii, tvrdí, že odtiaľ by mohli prísť problémy. Nikto nevie s istotou, čo ukončí súčasný trend hospodárskeho rastu, ale ako sa hovorí, všetko dobré raz musí skončiť.