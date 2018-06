Švajčiarsko pred dôležitým referendom: Nebezpečný koktail by mohol zmeniť globálny systém bankovníctva

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 11:57 -

Generálny riaditeľ UBS Sergio Ermotti minulý mesiac pred novinármi povedal, že "neočakáva, že švajčiarsky ľud spácha samovraždu a odsúhlasí to." Nadchádzajúce referendum by mohlo viesť k výraznej transformácii globálneho bankového priemyslu. Referendum preto priťahuje medzinárodný záujem.



O čom je referendum?

Požadovaná zmena by spôsobila, že komerčné banky by mali komplikovanejšie postupy pri poskytovaní úverov a nedokázali by vytvárať hotovosť. Namiesto nich by sa monopolným poskytovateľom švajčiarskych frankov stala švajčiarska národná banka (SNB). Prieskumy verejnej mienky však naznačujú, že SMI kvôli nedostatočnej podpore neprejde. Zhruba dve tretiny švajčiarskych voličov by sa podľa očakávaní mali vyjadriť proti plánu, ktorý guvernér SNP Thomas Jordan označil za "nebezpečný koktail". Švajčiarski bankári budú hlasovať "nie" kvôli presvedčeniu, že opatrenie ohrozuje ich obchodné modely, obmedzuje hospodársky rast.



Ako funguje SMI?

V praxi by táto iniciatíva predstavovala koniec čiastočného rezervného bankovníctva - základného kameňa pôžičiek v ktorom banky "vytvárajú" peniaze pri každom poskytnutí pôžičky. Zavedenie SMI by donútilo švajčiarske banky, aby úplne prehodnotili svoje súčasné obchodné modely, ktoré vzhľadom na dôležitosť bankovníctva majú pre krajinu významný vplyv na jej ekonomiku. Približne 85 % peňazí v obehu tvoria v Švajčiarsko v súčasnosti elektronické peniaze vytvorené domácimi bankami. Je to situácia, ktorá je podľa podporovateľov SMI vo svojej podstate nestabilná. Navrhujú zmenu finančného systému tak, že ľudia budú vkladať svoje peniaze na bezrizikové peňažné účty. Potom by banky mohli požičať len peniaze, ktoré spravujú na sporiacich účtoch, alebo čo môžu získať z peňažných trhov alebo od centrálnej banky.

Prečo je SNB proti iniciatíve?

SNB je proti opatreniu napriek tomu, že podporovatelia kampane tvrdia, že by tým de facto centrálna banka opätovne prevzala svoju ústavnú úlohu. Šéf SNB Thomas Jordan však hovorí, že Vollgeld zatiaľ nebol nikde odskúšaný a bol by to skok do neznáma. S&P Global Ratings vo svojom vyhlásení uviedli, že hoci neočakávajú väčšinový súhlas na prijatie suverénneho peňažného systému, hlasovanie "áno" by mohlo ovplyvniť "bonitu" švajčiarskych bánk. "V každom prípade by sme očakávali, že švajčiarsky parlament a SNB budú postupovať opatrne, aby minimalizovali dopad na švajčiarsky finančný a hospodársky systém," dodala S&P Global.





Prečo vôbec takéto referendum vo Švajčiarsku?

Švajčiarsky politický systém je navrhnutý tak, aby sa v referende mohlo rozhodnúť, ak sa pod vyhlásenie dostane viac ako 100 000 podpisov. Často to znamená, že aj radikálne myšlienky sú testované národným hlasovaním. V priebehu uplynulého roka bolo napríklad v krajine vyhlásené referendum o zrušení koncesionárskych poplatkov, alebo o zavedení základného garantovaného príjmu. Obe myšlienky boli väčšinou odmietnuté. "Toto hlasovanie je veľmi zložité... čo znamená, že je tiež veľmi nebezpečné, pretože mnohí ľudia úplne nedokážu pochopiť všetky jeho dôsledky," povedal Jean-Charles Rochet, profesor bankovníctva na Ženevskej univerzite pre televíziu CNBC. "Vo svete, kde sa hlasy odborníkov nepočúvajú, sa zdá byť kontraproduktívne usporiadať politické hlasovanie o ekonomickej otázke," povedal Rochet.

Čo by sa stalo, keby v referende povedali áno?

Očakáva sa, že akcie bánk by sa prepadli. budú klesať ešte viac. Akcie UBS a Credit Suisse, dvoch najväčších bánk vo Švajčiarsku, klesli v máji na viacmesačné minimá. Veritelia čiastočne reagovali na pretrvávajúcu politickú neistotu v Taliansku a Španielsku v súvislosti s obavami rozšírenia nákazy na trh v Európe. Potenciálna hrozba zavedenia SMI by ešte viac prehĺbila ich problémy. Napriek tomu sa najvýraznejší vplyv hlasovania prejavil na menových trhoch, kde SNB často zasahuje, aby sa pokúsila udržať hodnotu švajčiarskeho franku počas zvýšenej volatility na trhu. "Švajčiarska peňažná iniciatíva by v prípade prijatia priniesla značnú neistotu, čo by bolo pre švajčiarsku ekonomiku a frank zlé," uviedol Paul Wetterwald, hlavný ekonóm spoločnosti Indosuez Wealth Management. "Všeobecne povedané, sila meny odzrkadľuje silu ekonomiky a dôveru, ktorú je preukazuje trh a ľudia. Ironicky, ak by bola iniciatíva prijatá, môže to SNB pomôcť oslabiť frank tým, že oslabí pozíciu Švajčiarska ako bezpečného prístavu," dodal Wetterwald.