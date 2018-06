Akcionári Tesla žiadajú Muskovu hlavu

Zdroj: scmp.com

Poradenská skupina pre správu a riadenie Glass Lewis odporúča akcionárom, aby hlasovali za opätovné nezvolenie troch členov rady. O sovju stoličko by tak prišiel generálny riaditeľ spoločnosti 21st Century Fox James Murdoch, rizikový investor Antonio Gracias a Muskov mladší brat Kimbal. Glass Lewis zároveň hovorí o potrebe uznesenia o vymenovaní nezávislého predsedu predstavenstva, ktorý by nahradil Muska, pričom by mu ponechali funkciu generálneho riaditeľa.

James Murdoch, syn a dedič mediálneho magnáta Ruperta Murdocha

Iný názor má poradca Inštitucionálne akcionárske služby (ISS), je proti opätovnému zvoleniu Murdocha a Graciasa, ale chce podporu pre Kimbala Muska. ISS odporúča hlasovať o odvolaní Elona Muska ako predsedu. Tento návrh predložil akcionár a Jing Zhao, ktorý povedal, že "tak veľká spoločnosť nemôže byť úplne závislá od jednej osoby."

Ide o to, či nezávislí riaditelia predstavenstva sú skutočne nezávislí a či Murdoch a výkonný riaditeľ Musk nie sú natoľko zaneprázdnení inými záležitosťami, že nemôžu Tesle venovať dostatok času a energie v rozhodujúcej fáze histórie spoločnosti. "Je dôležité, aby správna rada podnikla kroky na zabezpečenie toho, aby sa manažment zameriaval na riešenie výrobných problémov a generálny riaditeľ a ostatní riadiaci pracovníci nebudú rozptýlení inými obchodnými záujmami alebo slovnými súbojmi na Twitteri," uviedla ISS vo svojej správe klientom.