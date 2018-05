Europoslanci žiadajú zákon proti stáčaniu kilometrov v ojazdených autách

dnes 14:46 -

Európsky parlament (EP) vo štvrtok vyzval Európsku komisiu, aby v priebehu 12 mesiacov predložila legislatívny návrh s opatreniami proti manipulácii s odometrami, s počítadlami najazdených kilometrov v automobiloch.

Europoslanci chcú zároveň presadiť zriadenie vnútroštátnych registrov prejazdených kilometrov a možnosť, aby bol k týmto údajom prístup aj zo zahraničia. To pomôže záujemcom o kúpu ojazdených automobilov, aby mali možnosť si overiť skutočný stav počítadla kilometrov bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte bolo vozidlo pred možným nákupom registrované.

Spravodajca uznesenia, nemecký europoslanec Ismail Ertug, v tejto súvislosti upozornil na údaje, podľa ktorých od päť do 12 percent ojazdených automobilov predaných vo vnútri EÚ a 30 až 50 percent vozidiel z tretích krajín predaných na trhoch Únie malo pretočené kilometre.

"Toto uznesenie získalo širokú zhodu, a to najmä pri potrebe zaviesť vnútroštátne databázy najazdených kilometrov s cezhraničnou výmenou údajov," vyhlásil Ertug. Spresnil, že Európska komisia vyjde v ústrety EP a pripraví legislatívny návrh, ročne by to európskej ekonomike mohlo ušetriť šesť až deväť miliárd eur, obnoviť dôveru spotrebiteľov v trh s ojazdenými vozidlami a tiež zvýšiť bezpečnosť na cestách.

Za uznesenie hlasovalo 577 poslancov, 32 boli proti a 19 sa zdržali hlasovania.

Údaje z odometrov by mali byť podľa poslancov povinne zaznamenávané pri každej pravidelnej technickej kontrole vozidla, pri každej vykonanej prehliadke a pri každom type údržby či opravy a servisnej službe už od prvej registrácie vozidla.

Poslanci v uznesení pripomenuli situáciu z Belgicka a Holandska, kde sa údaje z odometrov zhromažďujú pri každej údržbe, servise, oprave a periodickej prehliadke vozidiel, čím sa takmer podarilo odstrániť podvody spojené s pretáčaním kilometrov v autách.

Komisia by podľa poslancov mala monitorovať, ako výrobcovia automobilov uplatňujú prvky ochrany pred neoprávnenými zásahmi do odometrov.

EP pripomenul, že manipulácia s odometrami je zakázaná v 26 členských štátoch EÚ, ale trestným činom je iba v šiestich z nich. Poslanci preto vyzvali ostatné členské štáty, aby neoprávnené zásahy do počítadiel kilometrov preklasifikovali na trestný čin.

Keďže ide o legislatívne uznesenie, Európska komisia má povinnosť vypracovať legislatívny návrh alebo musí zdôvodniť, prečo to nepovažuje za potrebné.