OECD: Čakajú nás ďalšie dva roky hospodárskej expanzie, nepodceňujme ale riziká

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/Jakub Kotian

dnes 9:57 -

Súčasné vyhliadky na rast sú jasné, avšak špecifické riziká by mohli ohroziť dlho očakávaný pokrok, uvádza sa v stredu zverejnenej správe Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Rast globálneho hrubého domáceho produktu (HDP) sa približuje k dlhodobému priemeru 4 percenta, čo je "cestovná rýchlosť" dosiahnutá pred finančnou krízou, uviedla správa OECD v 2018 Economic Outlook. Nezamestnanosť v 35 členských štátoch, z ktorých väčšina sa považuje za vysoko rozvinutú, je od roku 1980 najnižšia.

Ale kombinácia rastúcich cien ropy, obchodného napätia a zraniteľnosti na finančných trhoch by sa mohla spájať v prostredí menového sprísňovania, potenciálnej katastrofy. Ekonomická expanzia je stále podporovaná nízkymi úrokovými sadzbami a fiškálnymi stimulmi, čo znamená, že je zraniteľnejšia voči trhovým a politickým zmenám, varoval generálny tajomník OECD Jose Angel Gurria. "Hospodárska expanzia bude pokračovať aj na nasledujúce dva roky a krátkodobý rastový výhľad je priaznivejší, ako tomu bolo po mnoho rokov," povedal pre tlač v rámci výročného fóra OECD v Paríži. "Súčasné oživenie je však naďalej podporované veľmi akomodatívnou menovou politikou a čoraz väčším znížením fiškálneho rozpočtu, čo naznačuje, že ešte nebol dosiahnutý silný a udržateľný rast."





Ceny ropy sa v uplynulom roku výrazne rástli a ak budú pokračovať v tomto trende, niektorí odborníci očakávajú návrat na 100 dolárov za barel, ekonomiky sa budú musieť vyrovnať s vážnymi inflačnými tlakmi a nižším rastom domácností. A keďže sa centrálne banky rozhodli odkloniť od kvantitatívneho uvoľňovania a zvyšujú úrokové sadzby, najmä v USA, táto normalizácia by mohla odhaliť ekonomické zraniteľnosti spôsobené rokmi finančného riskovania a rastúceho dlhu. Verejný a súkromný dlh je rekordne vysoký a pre rozvíjajúce sa trhy s veľkým pákovým efektom v cudzej mene sa už problémy objavujú. Zvyšovanie sadzieb, znižovanie daní a zvýšené verejné výdavky, ako to robia USA, zvyšuje tieto riziká. OECD zdôraznila potrebu štrukturálnych reforiem a politík zameraných na posilnenie zručností, zvýšenie produktivity pracovnej sily a investovanie do inovácií.



Digitálna infraštruktúra poskytne prístup k lepším nástrojom vzdelávania, finančnej gramotnosti a podnikateľským príležitostiam vo vidieckych a znevýhodnených oblastiach. Zlepšené a zjednodušené investičné postupy na celoštátnej i miestnej úrovni podporia cezhraničné obchodné toky a posilnia vytváranie pracovných miest v súkromnom sektore.

Ale pri absencii vyhradených reforiem a ich účinného presadzovania budú problémy.

"Ak máte rastúce úrokové sadzby a dlhodobo nemáte obchodnú dôveru, časom sa to odrazí na zníženie investícií do podnikania a konca fiškálnych stimulov," povedal Phil O'Reilly, predseda poradného výboru OECD pre podnikanie a priemysel. V súvislosti s rastom cien ropy, finančnými problémami na rozvíjajúcich sa trhoch, sprísnením menovej politiky, obchodným napätím a politickými šokmi, ako sú tie v Taliansku, ktoré potenciálne ohrozujú celú Európu, sa šance týchto rizík na otupenie globálneho rastu sú väčšie, než čo sú ochotní mnohí politici priznať.