Globálne akciové trhy sa zotavili

dnes 9:46 -

Americký akciový trh v stredu uzavrel vyššie. Smerom nahor ho posunuli banky, technologické a energetické spoločnosti. Investorov upokojili známky toho, že v Taliansku pravdepodobne nebudú nové voľby. V utorok totiž globálne trhy klesli pre obavy z nových volieb v krajine, ktoré by sa mohli stať referendom o tom, či sa tretia najväčšia ekonomiky eurozóny vzdá spoločnej európskej meny.

Index S&P 500 posilnil o 1,3 percenta a uzavrel na úrovni 2 724,01 bodu, priemyselný index Dow Jones stúpol tiež o 1,3 percenta, a to na 24 667,78 bodu. Technologický Nasdaq si prilepšil o 0,9 percenta na 7 462,45 bodu a index menších firiem Russell 2000 vzrástol o 1,5 percenta na 1 647,99 bodu. Akcie bánk stúpli v reakcii na to, že sa zlepšili výnosy z dlhopisov. Napríklad JPMorgan Chase posilnila o 2,3 percenta. V rámci ropných firiem zdražela spoločnosť Exxon Mobil Corp, a to o 3,08 USD na 81,50 USD za akciu. K technologickým firmám, ktoré si prilepšili, patril výrobca tlačiarní a počítačov HP Inc., ktorého akcie stúpli o 86 centov na 22,16 USD za kus.

V stredu sa darilo aj talianskemu akciovému trhu. Index milánskej burzy si FTSE MIB prilepšil o 2,1 percenta po tom, ako predošlý deň o 2,7 percenta oslabil. Ázijské akciové trhy vo štvrtok kopírovali zotavenie trhov v USA a hlavný tokijský index Nikkei 225 si prilepšil o 0,83 percenta.