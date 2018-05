Slovenskí stavbári očakávajú v tomto roku rast o 6 %

dnes 12:01 -

Slovenské stavebníctvo v roku 2018 vzrastie o 6 %. Pozitívny vývoj by si mal sektor udržať aj v roku 2019, kedy však dôjde k spomaleniu tempa rastu na 3,5 %. Konštatuje to kvartálna analýza slovenského stavebníctva od spoločnosti CEEC Research, ktorú predstavila v utorok počas konferencie Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2018.

Na výške rastu v sektore sa zhodlo 89 % riaditeľov spoločností, ktorých oslovila výskumná spoločnosť. Dariť sa má malým a stredným firmám (rast 6,4 %) a spoločnostiam zameraným na pozemné staviteľstvo (rast 6,3%). Pesimistické sú však veľké stavebné firmy, ktoré čakajú rast na úrovni kladnej stagnácie (0,3 %). "Štatistiky za prvé tri mesiace roka 2018 ukazujú rast okolo 7 až 8 %. Očakávania riaditeľov sú podobné, čo ukazuje Štatistický úrad SR," povedal riaditeľ výskumnej spoločnosti Jiří Vacek. Firmy by podľa neho ocenili, keby štát mohol zvýhodniť slovenské firmy, ktoré majú vlastné kapacity. Uvítali by ďalej lepšie plánovanie projektov na 5 až 10 rokov a zvyšovanie investícií zo štátneho rozpočtu do sektora.

V súvislosti s rokom 2019 sú optimistickejšie tie firmy, ktoré sa venujú inžinierskemu staviteľstvu (rast 3,9 %). Veľké firmy predikujú oproti roku 2018 mierne zlepšenie na úrovni 1 %, uvádza analýza. Významný a pozitívny dosah by ma tiež malo pokračovanie v plánovaných projektoch po zmene vlády SR. Relatívne najmenej by podľa riaditeľov prospelo zjednodušenie získavania pracovníkov z tretích krajín.

Tržby firiem porastú v roku 2018 takmer rovnakým tempom ako rast výkonu sektora, riaditelia stavebných spoločností očakávajú ich nárast o 5,7 %, pričom mierne optimistickejšie sú firmy zamerané na inžinierske stavby (rast 6,3 %) a malé a stredné spoločnosti (rast 6,1 %).

Stavebná produkcia na Slovensku sa za prvé tri mesiace roka 2018 medziročne zvýšila o 7,7 %, konštatuje analýza. Celkový objem stavebných prác dosiahol hodnotu 932 miliónov eur a podiel novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, sa zvýšil o 1,8 percentuálneho bodu.

V súvislosti s verejnými stavebnými zákazkami v januári až apríli 2018 bolo oznámených 673 verejných stavebných zákaziek v hodnote 706 miliónov eur. Ich počet a hodnota klesli o 23,3 % respektíve o 25,4 %. V prvých mesiacoch tohto roka bolo zadaných 237 zákaziek, čo oproti porovnateľnému obdobiu predstavuje nárast o 12,9 %.

Kvartálna analýza vznikla na základe 103 rozhovorov s predstaviteľmi vybraných stavebných spoločností počas apríla a mája 2018.