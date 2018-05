dnes 13:31 -

Rast výrobných cien v Taliansku sa v apríli zmiernil. Ukázali to v pondelok predbežné údaje štatistického úradu Istat. To signalizuje, že aj spotrebiteľská inflácia v tretej najväčšej ekonomike eurozóny by sa mohla spomaliť.

Konkrétne, index výrobných cien v Taliansku sa v apríli zvýšil medziročne o 1,3 % po marcovom náraste o 1,8 %. Ceny hotových talianskych produktov, ktoré opúšťajú brány tovární, vytrvalo stúpajú od decembra 2016.

V medzimesačnom porovnaní výrobné ceny v krajine v apríli klesli o 0,4 %, čo kontrastuje s ich marcovým zvýšením o 0,2 %.