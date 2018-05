Nórske firmy zvyšujú investície do prieskumu ložísk ropy a plynu

dnes 12:31 -

Prieskum ložísk ropy a zemného plynu bude pokračovať v zotavovaní, aj keď celkový tohtoročný objem investícií zo strany nórskeho ropného priemyslu bol v porovnaní s predchádzajúcim odhadom revidovaný na nižšiu úroveň, než sa čakalo. Uvádza sa to v najnovšej štvrťročnej správe nórskeho štatistického úradu SSB.

Zatiaľ čo prieskumné aktivity s cieľom otvoriť nové ložiská by mali tento a budúci rok zaznamenať výrazný rast, investície do starších ložísk budú klesať, dodáva sa v správe. Podľa nej investície do oblasti prieskumu a projektových štúdií, čo je kľúčový indikátor výdavkov na čokoľvek v tejto oblasti, od nových vrtov až po seizmické údaje, by mali tento rok dosiahnuť 25 miliárd nórskych korún (2,63 miliardy eur) a v budúcom roku vzrásť na 33,3 miliardy NOK.

Celkové investičné plány nórskych firiem na rok 2018 však boli v porovnaní s prognózou z februára mierne znížené o 2,1 %. V súčasnosti odhad predstavuje 156,5 miliardy NOK. Oproti roku 2017 to však stále znamená rast, a to o 1,4 %.

Ekonómovia uviedli, že zníženie celkových plánovaných investícií na tento rok oproti prognóze z februára je o niečo výraznejšie, než čakali, predpokladajú však, že v neskoršom období firmy svoje plány upravia smerom nahor.