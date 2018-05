Verejná správa na Slovensku a blockchain

Zdroj: lindak

Pred pár dňami som mal možnosť sa zúčastniť Globsecu, a to malej diskusie ku téme kryptomien. Presnejšie bol témou blockchain a verejný sektor, hrozba alebo príležitosť. Na stretnutí sa zúčastnilo niekoľko ľudí, či už z verejného alebo súkromného sektora. Hlavnými predstaviteľmi boli František Imrecze za finančnú správu a Julio Alejandro, okrem iného konzultant, ktorý pomáha verejnému sektoru s digitalizáciou a to najmä čo sa týka decentralizovaných technológii.

Samozrejme väčšinu času debata smerovala k streto ideológií. To znamená štátu a regulácie na jednej strane a deregulácie či decentralizácie na strane druhej. Po pár vymenených argumentoch - ktoré boli v konečnom dôsledku nepodstatné, keďže každá strana vidí svoj ideálny svet inak - sa diskusia ubrerala aj do technickej stránky. A to, byť či nebyť, môže fungovať blockchain vo verejnej správe? Kto ho bude mať v moci? Ako to spraviť?





Z celej diskusie bolo pod povrchom cítiť nevedomosť zo strany verejného sektora, okrem pánov z MFSR, ktorí venujú dosť času tomu, aby blockchain poriadne uchopili. Nevedomosť bolo vidieť na argumentoch typu: „my si samotný blockchain implementujeme na finančnej správe a kryptomeny zregulujeme, keďže sú hrozbou pre finančné trhy.“ Žiaľ, toto je možné len pri pozeraní sa cez ružové okuliare. Blockchain a všetky tokeny (Bitcoin, Ether...) treba chápať ako jednu technológiu. Tokeny skrátka musia fungovať v rámci systému, keďže sú nositeľmi informácií a zároveň motiváciou pre nody, ktoré držia systém pokope a robia sieť silnejšou a dôveryhodnejšou.

Samozrejme, verejná správa môže používať blockchain, avšak musela by časť kompetencií decentralizovať. Dôležité je aby nody boli decentralizované a teda potvrdzovanie diania v blockchaine by nemal v moci len štát, keďže by to znamenalo moc nad celým systémom. Blockchain bez tohto nastavenia by bol súkromným blockchainom, ktorý by pravdepodobne veľa dôvery nevzbudil, keďže by sme museli dôverovať štátu, že to čo je zapísané je pravda a nikto to už nezmení. Práve táto dôvera problémom Slovensku pri súčasnej politickej situácii. Na diskusii nepriamo zaznelo, že finančná správa by rada blockchain implementovala. Najlepšie taký, ktorý by dokázal zvýšiť efektívnosť výberu daní.

Diskusia sa nakoniec skončila otázkou, či regulovať alebo neregulovať novú technológiu, ktorá dokáže ovplyvniť ostatné odvetvia.

Ja som si z diskusie odniesol len jedno. Predtým, ako začneme hovoriť o možných riešenia, príležitostiach či hrozbách blockchainu, treba mať dobré vedomosti o preberanej téme. Preto by bolo najlepšie, keby verejný sektor venoval úsilie pochopeniu kryptomien a blockchainu a jeho hraníc aplikovateľnosti. A nepoužíval blockchain ako marketingový ťah a nesnažil sa ho uplatniť v každej sfére. Slovensko je stále krajinou, kde sa veľké množstvo vecí stále vybavuje papierovo a fyzicky. Hovoriť o blockchaine vo verejnej správe je z môjho pohľadu naivné.

Autorom je Martin Lindák, analytik Pro Partners Holding