Býči trend končí: Držanie hotovosti je lepšie ako nákup akcií

Deväťročný býčí trh. Napriek vývoju si niektorí investori zopakovali mantru zvanú "NŽA“ - "neexistuje žiadna alternatíva". Majú na mysli absolútny nedostatok lukratívnych investičných možností dostupných mimo burzy cenných papierov. Roky sa odmena za vyššie riziko spájala s akciami. Investori na to počúvali, ani dnes neváhajú vstúpiť do pozícií, hoci tušia, že vysoké výnosy už budú čoraz vzácnejšie.

Po prvý raz od finančnej krízy v roku 2008 trojročný výnos amerických štátnych pokladničných poukážok je nad referenčným výnosom indexu S & P 500 (1,9 a 1,89 %). Inými slovami, držanie peňazí v bezpečných, hotovostných aktívach Treasury je teraz konkurenčnou alternatívou k akciám.





Nie je vôbec prekvapujúce, že výnosy štátnych pokladničných poukážok sú čoraz konkurencieschopnejšie, keď Fed nesutále pracuje na zvyšovaní úrokových sadzieb. S tým sa ale spájajú aj určité negatívne dôsledky. Vyvoláva to otázku, prečo by investori mali vložiť svoje peniaze do takzvaného rizikového aktíva (ako sú akcie), ak môžu získať lepší výnos bezpečnejším spôsobom. Ak sa akcie neodrážajú výnosom vyššie riziko, prečo ich kupovať? Posun vo výnosoch potvrdzuje, čo mnohí odborníci z Wall Street hovoria už celé týždne. Nadišla záverečná fáza súčasného trhového cyklu. A to znamená, že dôjde k poklesu. Možno nie okamžite, ale v určitom okamihu áno.

Ak by tento trend pokračoval, investori sa budú čoraz viac zameriavať na výnosy pokladničných poukážok, ktoré sa v utorok vyšplhali na svoju najvyššiu úroveň od roku 2011. Ak by dosiahli prahovú hodnotu 3 %, mohlo by to pre americké akcie znamenať hotovú tragédiu.