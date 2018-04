Okázalá superstar: Najväčší likvidátor majetku v modernej histórii

Zdroj: HOR

Tento syn brazílskeho vládneho úradníka a nemeckej matky odišiel proti otcovej vôli zo štúdií v Nemecku späť do Brazílie a v Amazónii sa dal na ťažbu zlata. Zjavne pri ňom stálo šťastie a zrejme aj vďaka svojej tvrdohlavosti sa mu podarilo v krátkom čase rozbehnúť niekoľko baní a postupne toto podnikanie rozšíriť aj na iné nerastné bohatstvo, ktorým Brazília oplýva.





Koncom 90. rokov sa púšťa aj do naftárskeho biznisu a v aukciách sa mu podarí vydražiť práva na ropné polia na morskom dne pri brazílskych brehoch. Bolo to obdobie, kedy sa darilo postupne v krajine krotiť hyperinfláciu, keď v Brazílii začali vznikať národné priemyselné superfirmy a aj svetová ekonomika potrebovala oceľ a ropu. Batista zakladá impérium firiem, ktorých názvy sa vždy končili písmenom X, čo mal byť symbol násobenia majetku a hodnôt. Firmy v skupine sa venovali ťažbe nerastov, uhlia, ropy, logistike, stavbe lodí a mnohým iným aktivitám.





Firmy postupne rástli a ich akcie sa začali umiestňovať a obchodovať na burze. Len uvedením firmy OGX, ktorá podnikala v oblasti ťažby ropy a plynu sa podarilo vyzbierať od investorov 3,6 miliardy dolárov. Štátne brazílske rozvojové banky na jej projekty poskytli pôžičky vo výške viac ako 4 miliardy dolárov.

Batista známy svojim ostentatívnym ukazovaním svojho blahobytu bol úplnou superstar, manželka bývalá modelka, v jeho byte mal ako interiérové doplnky vystavené Lamborghini a McLaren SLR, na narodeninovej oslave jeho syna spievala Madonna (ktorej sľúbil Batista dar pre jej nadáciu vo výške 7 miliónov dolárov – nakoniec poslal vraj 500 tisíc) a do verejnej nemocnice v Riu zabezpečil magnetickú rezonanciu za 2 milióny USD.





Lenže, všetka sláva – poľná tráva. Eike Batista, okrem iného, porušil jedno staré naftárske porekadlo „Nikdy si nepožičiavaj, keď ešte len vŕtaš“. Podľa geologických prieskumov sa denná kapacita ropných polí, ktoré vydražil za viac ako 800 miliónov dolárov odhadovala na 750 tisíc barelov denne. Po otvorení vrtov sa však výdatnosť ustálila na čísle 15 tisíc barelov denne. To sú len 2 % v porovnaní s predikciou. Batista bol skvelý rečník, charizmatický , s jazykovou vybavenosťou. Povrávalo sa, že vďaka Powerpointu zarobili miliardy len dvaja ľudia – Bill Gates a Eike Batista. Ale tak šialenú podvýrobu sa už „ukecať“ nedalo. Investori, banky a fondy začali tlačiť na návratnosť a z človeka, ktorý mal v roku 2011 odhadovaný majetok vo výške 34 miliárd USD sa medzi rokmi 2012 a 2014 stal najväčší spaľovač majetku. Príčina neúspechu bude zrejme mixom faktorov – veľké zadlženie, uvedenie množstva firiem na burzu, nefungujúci dohľad nad trhom s cennými papiermi v Brazílii, excentrický životný štýl a zrejme by sme mohli menovať ďalšie. Len rozvod s bývalou manželkou stál 250 miliónov.





Firmy z impéria EBX postupne prevzali v rôznych štádiách bankrotov investori ako E-On, Mubadala a Trafigura. Aby toho nebolo málo, bol Batista obvinený aj z korupcie a v januári 2017 zatknutý. On sám sa vyjadril, že jeho firmy neboli žiaden Enron a aktíva, ktoré vybudoval dokážu generovať hotovosť. Podľa jeho názoru sa rozhodoval aj na základe rád od poradcov, ktorí mu radili, aby firmy umiestnil na burzu, čo sa ukázalo ako chyba.







Lepší model bol vraj, ak by sa firmy dlhšiu dobu financovali cez private equity a nie cez upísanie akcií. Ťažko dnes odhadnúť, aký bude ďalší osud tohto bývalého lídra brazílskej prosperity. Čo odborníci hodnotia kladne, je, že aj napriek pádu takého impéria, ako bolo EBX, nenastal žiaden kolaps medzi brazílskymi bankami a ekonomika je natoľko robustná, že to ustála.