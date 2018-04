Zisk RBS sa 1. štvrťroku viac ako strojnásobil

dnes 14:31 -

Londýn 27. apríla (TASR)- Britská banka Royal Bank of Scotland (RBS) v 1. štvrťroku viac ako strojnásobila svoj zisk. To je ďalší signál, že banka sa už dostala z problémov, do ktorých sa prepadla v dôsledku globálnej finančnej krízy.

RBS, ktorú museli v roku 2008 zachraňovať britskí daňoví poplatníci, v piatok oznámila, že jej čistý príjem sa v prvých troch mesiacoch tohto roka zvýšil na 792 miliónov libier (909,30 milióna eur) z 259 miliónov GBP v rovnakom období minulého roka.

Prevádzkový zisk RBS v 1. štvrťroku vzrástol na 1,21 miliardy GBP zo 713 miliónov GBP libier pred rokom.

RBS zjednodušila svoje prevádzky a zamerala sa na britský trh po problémoch, ktoré jej spôsobila séria akvizícii pred globálnou krízou.

Náklady na reštrukturalizáciu RBS v 2. kvartáli klesli o 64 % oproti predchádzajúcemu roku na 209 miliónov GBP. A náklady spojené s predchádzajúcimi nesprávnymi krokmi sa znížili o 65 % na 19 miliónov GBP.

Generálny riaditeľ Ross McEwan vyhlásil, že tieto výsledky ukazujú pokrok "napriek väčšiemu konkurenčnému tlaku a náročným podmienkam na trhu".

Čisté úrokové príjmy RBS za 1. štvrťrok totiž klesli na 2,15 miliardy GBP z 2,23 miliardy GBP vlani.