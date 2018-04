Zľavy v českej doprave sa pravdepodobne odložia na jeseň

dnes 15:01 -

Zľavy pre študentov a seniorov v Česku sa pravdepodobne odložia až na september. Zástupcovia krajov totiž vyzvali vládu, aby štart 75-% zliav na cestovnom odložila o tri mesiace.

Ako uviedol server iDNES.cz, túto možnosť pripúšťa aj premiér v demisii Andrej Babiš. Otázkou posunu platnosti zliav z 10. júna na september sa podľa neho bude vláda zaoberať.

Dôvodom žiadosti Asociácie krajov o posun termínu sú obavy, že jednotlivé krajské systémy integrovanej dopravy nebudú na zmenu technicky pripravené. Povedal to pre server Zdopravy.cz liberecký hajtman a predseda komisie pre dopravu Asociácie krajov Martin Půta. Kraje podľa neho musia mať čas na prepracovanie cenníkov a zmlúv.

Premiér o zľavách rokoval v piatok (20.4.) so zástupcami stredoškolských a vysokoškolských študentov. Tí Babiša zasa minulý týždeň v otvorenom liste vyzvali, aby vláda uznesenie o zavedení zľavy vo vlakoch a autobusoch pre seniorov a študentov revokovala. Podľa nich je školstvo dramaticky podfinancované a peniaze z rezortu by sa nemali presúvať inde. Na systém zliav sa totiž majú použiť aj peniaze zo školstva.

Zvýhodnené cestovné pre študentov do 26 rokov a dôchodcov od 65 rokov schválila česká vláda koncom marca. Tento rok by mal štát poslať dopravcom na to 3,26 miliardy Kč (128,65 milióna eur), pričom sa počíta s tým, že vláda peniaze zoberie z rozpočtovej rezervy jednotlivých ministerstiev. Od budúceho roka vyjde podľa odhadu kabinetu zľavnenie cestovného na 5,83 miliardy ročne.

Zvýhodneným cestovným sa česká vláda inšpirovala na Slovensku. Pôvodne navrhovala, aby seniori a študenti jazdili úplne zadarmo, opatrenie sa však malo pôvodne týkať len vlakov. Nakoniec ale kabinet zvolil trojštvrtinovú zľavu, aby spoje neobsadili ľudia, ktorým primárne nejde o cestovanie a vlaky a autobusy sa tak nestali nocľahárňami.