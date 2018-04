PSA chce, aby Opel zrušil v Nemecku okolo 3700 pracovných miest

dnes 17:31 -

Francúzska automobilka PSA Group chce, aby Opel zrušil v Nemecku do dvoch rokov okolo 3700 pracovných miest. Zhruba 2000 zamestnancov sa už na odchode dohodlo, vo veľkej miere prostredníctvom skoršieho odchodu do dôchodku. Uviedol to v piatok šéf odborového zväzu firmy Opel Wolfgang Schäfer-Klug.

Šéf odborov sa však obáva, či po odchode takého počtu ľudí budú zostávajúci zamestnanci schopní zvládnuť pracovnú záťaž, informovala agentúra Reuters. Uviedol, že mu chýba jasná vízia pre Opel do budúcnosti, najmä garancia pracovných miest po roku 2020.

Opel, ktorý automobilka PSA kúpila od americkej spoločnosti General Motors za 2,6 miliardy USD (2,11 miliardy eur), je v strate už takmer 20 rokov a vedenie PSA sa snaží zredukovať vysoké výrobné náklady. PSA chce, aby sa nemecká automobilka vrátila k zisku do roku 2020.

Nemeckému odborovému zväzu IG Metall sa však vyjednávacia taktika PSA nepáči. Francúzska firma plánuje v závode Eisenach, kde je zamestnaných 1800 ľudí, vyrábať nové SUV, požaduje však, aby predtým všetci zamestnanci nemeckej automobilky, ktorých je 19.000, urobili v mzdovej oblasti ústupky. Navyše, vedenie odborov si nie je isté, či nové SUV bude dostatočne populárne, aby zabezpečilo závodu budúcnosť a požaduje ďalšie záruky.