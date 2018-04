Trump kritizoval politiku kartelu OPEC, cena ropy klesla

dnes 16:01 -

Ceny ropy oslabili po tom, ako americký prezident Donald Trump kritizoval Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) za udržiavanie cien čierneho zlata na vysokej úrovni. OPEC "opäť robí zle" vyhlásil Trump v piatok na Twitteri a dodal, že snaha o zachovanie vysokých cien ropy "nebude akceptovaná!". Prezident USA sa takto vyjadril v čase, keď sa zástupcovia OPEC-u a ropní ministri krajín, ktoré s kartelom kooperujú, stretávajú v saudskoarabskom meste Džidda. Cieľom schôdzky je diskusia o ich dohode o redukovanej ťažbe.

Členovia OPEC-u a štáty, ktoré s nimi spolupracujú, napríklad Rusko, sú závislé od vyšších cien ropy, ak chcú podporiť svoje financie. "Ceny ropy sú umelo veľmi vysoké! Nie je to dobré a nebude to akceptované!", uviedol Trump. Ľahká americká ropa na to zareagovala zlacnením o 46 centov na 67,83 USD za barel. Cena severomorskej ropy Brent oslabila o 49 centov na 73,29 USD za barel.