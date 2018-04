Zisk Bank of America v prvom kvartáli stúpol na rekordných 6,92 mld. USD

dnes 14:46 -

Zisk spoločnosti Bank of America vzrástol v prvom kvartáli na rekordnú sumu, a to vďaka novému americkému daňovému zákonu a vyšším úrokovým sadzbám. Banka za január až marec vykázala zisk 6,92 mld. USD, čiže 62 centov na akciu, pričom v rovnakom kvartáli pred rokom bol na úrovni 5,34 mld. USD, čiže 45 centov na akciu. Ziskom na akciu Bank of America prekonala odhad analytikov oslovených v prieskume spoločnosti FactSet, ktorí očakávali, že bude v sume 59 centov.

Zisk Bank of America pred zdanením v prvom štvrťroku stúpol o približne 1 mld. USD, ale jej dane sa znížili o zhruba 500 mil. USD. Peňažný ústav profitoval aj z vyšších úrokov. Banka informovala, že jej divízia spotrebného bankovníctva evidovala medziročný rast čistých úrokových výnosov o 13 percent. Celkové príjmy Bank of America za január až marec sa zvýšili na 23,13 mld. USD z úrovne 22,25 mld USD v rovnakom období minulého roka.