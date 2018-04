Tržby Delta Air Lines v 1. kvartáli vzrástli, ale zisk klesol

dnes 12:01 -

Letecká spoločnosť Delta Air Lines, druhá najväčšia v USA, dosiahla v 1. kvartáli 2018 nárast tržieb, ale jej náklady stúpli, v dôsledku čoho zaznamenala pokles zisku.

Zisk leteckej spoločnosti Delta za prvé tri mesiace 2018 klesol na 547 miliónov USD (444,10 milióna eur) z 561 miliónov USD v rovnakom období predchádzajúceho roku. Po úprave o jednorazové položky a prepočítaní na akciu dosiahla Delta zisk 74 centov, čo je o 1 cent viac, ako jej predpovedali analytici.

Letecká spoločnosť pritom zaznamenala nárast tržieb za 1. štvrťrok na 9,76 miliardy USD z 9,10 miliardy USD rok predtým. Ale tento výsledok mierne zaostal za odhadom Wall Street, ktorá očakávala tržby 9,85 miliardy USD.

Delta uviedla, že v uplynulom kvartáli čelila vyšším nákladom na palivo aj pracovnú silu, a tiež škodám, ktoré jej spôsobili silné zimné búrky. Tie ju stáli 44 miliónov USD. Vyššie náklady môžu letecké spoločnosti prinútiť, aby si dobre premysleli ďalšiu expanziu, pretože sa stávajú drahšie. Delta uviedla, že jej ceny za 1. štvrťrok 2018 boli o 20 % vyššie ako v predchádzajúcom roku.

"To nás prinútilo k disciplíne," povedal generálny riaditeľ Ed Bastian. Pripomenul tiež, že medzi nárastom cien pohonných látok a tým, kedy ich letecká spoločnosť môže premietnuť do svojich cien, je približne šesť- až deväťmesačný posun. Je to výzva, pretože zvyšovanie cien pre vyššie náklady by mohlo znížiť dopyt.

Delta a ďalšie letecké spoločnosti dúfajú, že práve silný dopyt im pomôže zvládnuť rast nákladov. Aerolíniám sa darilo zvlášť na linkách cez Atlantik. Tržby z týchto liniek v 1. štvrťroku vzrástli o 15 %, čo je viac ako v akomkoľvek inom regióne.