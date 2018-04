Obchodná vojna poškodí svetovú ekonomiku, zhodli sa Japonsko a Čína

dnes 11:31 -

Japonsko a Čína sa zhodli na tom, že obchodná vojna bude mať vážne dôsledky pre svetové hospodárstvo, povedal japonský minister zahraničných vecí Taro Kono v pondelok po skončení ekonomického dialógu na vysokej úrovni medzi treťou a druhou najväčšou ekonomikou sveta.

Obchodné spory medzi Čínou a Spojenými štátmi, ktoré zavádzajú vzájomné clá a hrozia ďalšími tarifami, vyvolávajú vo svete obavy z obchodnej vojny. Aj japonský obchod bol terčom kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa a ázijskú krajinu tiež zasiahli nové americké clá na dovoz ocele a hliníka. Tokio však zatiaľ nepohrozilo Washingtonu odvetnými clami.

"Zdieľame spoločný názor, že obchodná vojna bez ohľadu na to, ktorá krajina s ňou začne, bude mať veľký vplyv na prosperitu medzinárodného hospodárstva," povedal Kono novinárom po prvom japonsko-čínskom dialógu za vyše sedem rokov.

Obchodné spory medzi USA a Čínou už negatívne ovplyvnili finančné trhy a úplná obchodná vojna medzi oboma krajinami by mohla zasiahnuť globálny obchod a hospodársky rast.

Obchodné otázky budú pravdepodobne jednou z kľúčových tém nadchádzajúceho summitu japonského premiéra Šinza Abeho a amerického prezidenta Trumpa koncom tohto týždňa.

Kono zároveň povedal, že Japonsko bude možno spolupracovať s Čínou na jej projekte novej hodvábnej cesty (Belt and Road, predtým One Belt, One Road). "Je celkom možné, že Japonsko bude spolupracovať s Čínou na niektorých projektoch (Belt and Road), ktoré budú spĺňať medzinárodné normy," povedal Kono.

Čína predstavila svoj projekt v roku 2013. Jeho cieľom je vybudovanie novej Hodvábnej cesty, ktorá by prepojila Čínu na pevnine aj na mori s krajinami v juhovýchodnej Ázii, Strednej Ázii na Blízkom východe, v Európe a Afrike. Presnejšie, nová Hodvábna cesta by mala spojiť 65 krajín s približne 4,4 miliardy obyvateľov, ktoré sa podieľajú zhruba 40 % na výkone globálnej ekonomiky.

Tokio a Peking sa v minulom roku zaviazali, že obnovia miestami napäté vzťahy medzi dvoma najväčšími hospodárstvami v Ázii. "Pri znovuotvorení týchto rozhovorov budeme obaja v nových východiskových pozíciách v rámci diskusie o budúcej spolupráci, ktorá, dúfam, povedie k novému hospodárskemu rastu oboch národov," vyhlásil čínsky minister zahraničných vecí Wang I v Tokiu.

Wang I je po deviatich rokoch prvým čínskym ministrom zahraničia, ktorý pricestoval na bilaterálne rokovania do Japonska.