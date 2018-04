Hackeri ukradli bankám miliardu, lup údajne preprali kryptomenou

Zdroj: El Mundo;QZ

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:35 -

Údajným organizátorom tohto megapodvodu je 34-ročný Ukrajinec, muž, ktorého identifikovali ako "Denis K". Ako uviedol španielsky denník El Mundo, s využitím kryptomeny chcel prať peniaze ruskej mafii.



Počas takmer päťročného pôsobenia využíval počítačový gang, ako píše Europol, škodlivý softvér na prístup k bankovým sieťam a serverom ovládajúcim bankomaty. Hackeri vystupovali ako zástupcovia legitímnych spoločností, posielali phishingové emaily zamestnancom banky, aby ich naviedli na stiahnutie softvéru. Ak tak urobili, povolili vstup vírusu, ktorý následne rozpoznal, ktoré ovládače sú zodpovedné za transfery. Pomocou elektronických platieb prevádzali peniaze na účty zločincov, alebo jednoducho nastavili príkazy v systéme tak, že na diaľku prinútili bankomaty aby vydali svoju hotovosť.







Zdá sa, že Denis K, ktorého 6. marca zatkla polícia v Alicante, bol lídrom najnebezpečnejšej a najsilnejšej bankovej kybernetickej kriminality všetkých čias. Jeho zadržanie oznámil španielsky minister vnútra Juan Ignacio Zoido ako úspešný koniec trojročnej spolupráce polície, FBI a Europolu.



Denis K sa úspešne ukrýval so svojou ženou a synom a dokázal byť v priebehu rokov vždy o krok pred úradmi tým, že zločinecká skupina priebežne modernizovala a zdokonaľovala svoje techniky. Prvá verzia škodlivého softvéru bola známa ako Anunak, v globálnom meradle sa zamerala na bankomatové siete. V roku 2014 sa objavila sofistikovanejšia verzia Carbanak. Do tretice Cobalt, čo je najnovšia verzia škodlivého softvéru, umožnila skupine ukradnúť až 10 miliónov eur, uvádza sa v správe Európskej bankovej federácie. Denis K sa prezentuje ako "Robin Hood", ktorý nekradne ľuďom, ale na mušku si berie vždy "skutočných zloduchov", teda banky. Odhady celkovej výšky ukradnutej koristi, s využitím Anunak, Cobalt a Carbanak, podľa zdrojov zo sektora kybernetickej bezpečnosti, sa pohybujú na úrovni až 10 miliárd eur.



"Ide o jednu z najdôležitejších operácií medzinárodného významu z pohľadu odcudzenej sumy," povedal minister Zoido pri prezentácii operácie. "Podarilo sa im napríklad sprístupniť všetky banky v Rusku." Peniaze sa legalizovali pomocou predplatených kariet spojených s kryptomenovými peňaženkami, a boli použité na nákup drahých áut a iného majetku, uviedol Europol.



Zadržaná osoba bola vodcom technickej časti skupiny, okrem neho boli dvaja komplici na Ukrajine a jeden v Rusku. Organizácia sa preslávil vo februári 2015, keď tvorca antivírusov Kaspersky oznámil, že spolupracuje s 100 bankami po celom svete, ktoré nahlásili krádež na diaľku.



Nakoniec sa podarilo skupinu odhaliť, globálny prepad bol výsledkom sofistikovaného vyšetrovania v ktorom spolupracovali Europol, americká FBI, španielska národná polícia, ako aj súkromné ​​bezpečnostné spoločnosti a úrady v Rumunsku, Moldavsku, Bielorusku a Taiwane.







Vlani sme boli svedkami kryptoošiaľu, mnohí uverili rozprávkovému rastu ceny bitcoinu, ako ceste k naplneniu snu o nekonečnom bohatstve. Vládni predstavitelia sa čoraz viac obávajú nedovoleného používania kryptomien. Ministri financií a centrálni bankári na zasadnutí skupiny G20 uviedli v komuniké, že kryptoaktíva vyvolávajú otázky týkajúce sa "daňových únikov, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu". Na strane druhej sú kryptoobhajcovia poukazujúci na to, že zatiaľ čo transakcie sú v rámci blockchainu anonymné, vyžadujú len digitálnu peňaženku a kľúč, namiesto bankového účtu, distribuovaná digitálna kniha, ktorá zaznamenáva tieto transakcie, je verejná. Táto kniha môže pomôcť úradom vystopovať kriminálne zneužívanie a nebolo tomu inak ani v prípade kybernetického gangu Denisa K, píše El Mundo.

V príbehu o zatknutí sofistikovaných kriminálnikov si nájdu to svoje zástancovia aj oponenti kryptomien. Skutočnosť, že kryptomeny sa dajú zneužiť ako účinný prostriedok na pranie špinavých peňazí však pravdepodobne neujde pozornosti regulačných orgánov. Tie sa obávajú, že zásahom by mohli spôsobiť spomalenie alebo aj zastavenie prieniku inovácií do každodenného života, avšak väčšia regulácia a kontrola sa čím ďalej tým viac ukazujú ako nevyhnutnosť.