Eurozóna by mala v tomto roku dosiahnuť silný rast

dnes 17:16 -

Ekonomika eurozóny by mala počas prvého a druhého kvartálu tohto roka rásť silným tempom na úrovni 0,6 percenta. Vyplýva to z prognózy, ktorú spoločne vypracovali mníchovský inštitút Ifo, švajčiarsky ekonomický inštitút KOF a taliansky štatistický úrad Istat. V treťom kvartáli sa rast hospodárstva eurozóny podľa ich predikcie mierne spomalí, a to na 0,5 percenta. Kľúčovým motorom rastu budú investície, ktoré budú profitovať z nízkych úrokových sadzieb. Investície v prvom kvartáli stúpnu o 1 %, v druhom o 0,9 % a v treťom o 0,7 %, konštatuje sa v správe, ktorú inštitút Ifo v pondelok poskytol agentúre SITA.

Rizikom pre investície podľa tejto predpovede môže byť zvýšenie úrokových sadzieb a export eurozóny môže ohroziť posilnenie eura. Rizikom pre vývoz je aj napätie v medzinárodnom obchode po tom, ako americký prezident Donald Trump rozhodol o zavedení nových ciel. Negatívny vplyv podľa inštitútov Ifo a KOF a úradu Istat môžu mať aj brexit, výsledky talianskych volieb a napätie na Blízkom východe.