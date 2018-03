Počet pasažierov Letiska Viedeň vo februári stúpol o 8,8 %

dnes 11:31 -

Počet pasažierov, ktorých vybavila spoločnosť Letisko Viedeň vrátane letísk Malta a Košice, vo februári oproti rovnakému mesiacu vlaňajška stúpol o 8,8 percenta na 1,9 milióna. Viedenské letisko dosiahlo medziročný rast počtu pasažierov o 6,5 percenta na vyše 1,483 milióna. Letisko na Malte evidovalo rast počtu pasažierov o 18 percent na 349 430 ľudí a počet pasažierov letiska Košice stúpol o 27,6 percenta na 29 240. Spoločnosť Letisko Viedeň o tom informovala v utorok na svojej internetovej stránke.

Celkový počet cestujúcich z viedenského letiska, ktorí smerovali do východnej Európy, vo februári medziročne vzrástol o 11 percent a počet pasažierov cestujúcich do západnej Európy stúpol o 5,2 percenta. Výrazne vzrástol počet cestujúcich na Ďaleký východ, a to o 22,4 percenta, ale počet pasažierov smerujúcich na Blízky východ klesol o 7,3 percenta a do Severnej Ameriky o oslabil o 4,1 percenta. Preprava cestujúcich do destinácií v Afrike sa zväčšila o 37,8 percenta.

Letisko Viedeň má rozhodujúci vplyv v spoločnosti KSC Holding, a. s., ktorá je väčšinovým, 66-percentným, vlastníkom košického letiska. Spoločnosť Letisko Košice - Airport Košice, a. s. vznikla v máji 2004, eviduje základné imanie 31,14 mil. eur. Štát vlastní v košickom letisku cez ministerstvo dopravy a výstavby 34 % akcií.