Takto vyzerá betónový dom za 10 000: Vytlačíme vám ho za 24 hodín

Inovácia nie je v štruktúre alebo materiáloch, je v dizajne. Spoločnosť ICON sa chváli tým, že dokáže postaviť dom s rozlohou asi 60 metrov štvorcových obytnej plochy len za 10 000 dolárov. Stavbu realizuje pomocou 3D tlačiarne Vulcan s použitím najbežnejšieho stavebného materiálu. Výstavba netrvá dlhšie ako 12 až 24 hodín. Dom má obývaciu izbu, spálňu, kúpeľňu a zakrivenú verandu.



Spoločnosť plánuje cenu nakoniec znížiť na približne 4000 dolárov. Teoreticky by sa aj čas potrebný na vytlačenie jedného domu znížiť na asi šesť hodín.

Masívna, ale prenosná, tlačiareň vylučuje vlastnú zmes betónu. Betón sa tlačí v 100 hrubých prameňoch, ktoré držia svoj tvar počas tvrdnutia. Pevnosť vytlačených stien je po niekoľkých dňoch lepšia ako pevnosť cementových blokov. Strecha je drevená.



Spoluzakladatelia spoločnosti pre The Verge povedali, že vytlačený model budú využívať ako kanceláriu, aby zistili, ako stavba funguje. "Nainštalujeme snímače kvality ovzdušia,“ povedal zakladateľ Jason Ballard.







Z dlhodobého hľadiska chce ICON svoju technológiu presadiť v rozvojových krajinách, budúci rok by mali vybudovať 100 domov v Salvádore pomocou tlačiarne Vulcan pre tamojšiu komunitu. Napriek tomu, že sa pri výrobe budov používa 3D tlač, tlač priamo na mieste pomocou univerzálne dostupného stavebného materiálu je niečo úplne nové. Icon dúfa, že nakoniec bude komerčne využívať svoju tlačovú technológiu aj v USA, kde je nedostatok bývania v niektorých väčších mestách.

ICON sa však pravdepodobne spolieha na dostupnosť pracovných síl, výstavba na zelenej lúke sa totiž nezaobíde bez ľudskej interakcie. Na betónové základy niekto musí urobiť výkopy, aj pri osádzaní okien, či inštalatérskych prácach sa spoliehajú na odborníkov. Tieto práce sa zatiaľ nedajú odliať z tlačiarne. V budúcnosti by Icon chcel vyvinúť roboty, ktoré by mohli automaticky osadzovať okná a drony, ktoré by mohli do farby nastriekať fasádu domu. Zaujíma sa aj o možnosť tlače strešných krytín.