Dokázal by Bitcoin pomôcť krajinám postihnutým katastrofou?

Zdroj: The Conversation;bitrazzi;NYTimes

Foto: SITA/AP

dnes 0:26 -

Portoriko vlani pocítilo ničivé účinky hurikánu Maria. Nedostatočná pomoc zo strany USA sa negatívne odráža na investíciách potrebných na obnovu infraštruktúry ostrova. Portoriko už pred katastrofou čelilo vážnym finančným problémom. To by mohlo vysvetľovať, prečo miestne orgány, aj keď s určitou opatrnosťou, no predsa vítajú príchod podnikateľov z oblasti kryptomien. Ale za akú cenu?

Kryptoobchodníci sa presťahovali do Portorika, aby vytvorili Puertopiu. Puertopiu, ktorú by mohli visť do života vďaka systému Sol. Dúfajú, že na príklade tejto krajiny dokážu demonštrovať, ako bude vyzerať budúcnosť, kedy sa pre väčšinu transakcií bude využívať technológia blockchain. Samozrejme popri vývoji novej digitálnej kryptomeny.



Ale tento čin nie je úplne humanitárny. Ostrovné územie USA, je oslobodenné od dane z príjmov a kapitálových ziskov. Je to zlatá baňa, príležitosť pre používateľov kryptomien, na ktorých sa americký regulátor začal zameriavať kvôli daňovým únikom. Bitcoin.

Aj postoj obyvateľov sa rôzni. Kým jedni veria, že to je predovšetkým daňová flexibilita, ktorá láka zbohatlíkov na ostrov, ale nakoniec sa tľapnú po vrecku a pomôžu s obnovou krajiny, tí druhí sú naopak presvedčení, že sa stanú súčasťou ďalšieho experimentovania s ich krajinou, "daňovým ihriskom pre bohatých".

Pojem kryptokolonializmus nie je nový. Pred šiestimi rokmi ho vytvoril Michael Herzfeld, no nemal nič spoločné s kryptomenami. Bitcoin tu do roku 2009 nebol. Kryptokolonializmus pôvodne odkazoval na krajiny, ako je Grécko a Thajsko, ktoré sa snažia získať politickú nezávislosť na úkor masívnej ekonomickej závislosti.







Pojem využíva pôvodný význam slova "krypto" – skrytý alebo tajný. Takéto krajiny sú papierovo nezávislé, ale ich národná kultúra je upravená tak, aby vyhovovala cudzím modelom. Pojem kolonializmus v tomto zmysle nehovorí nič o zbrani, poukazuje skôr na podvracanie noriem a kultúr. Táto definícia kryptokolonializmu sa dá uplatniť aj na sociálno-ekonomické dôsledky kryptoutópie.

Kryptomeny ako Bitcoin sa spoliehajú na decentralizovaný a neregulovaný prístup. Ale zatiaľ čo krypto miliardári získajú nové karibské ihrisko, chudobnejší obyvatelia tejto krajiny s nedostatočnou znalosťou technológie by boli z hry vylúčení.





Podnikatelia, ktorí sa minulý rok presťahovali do Portorika plánujú urobiť viac, ako len vytvoriť banku pre kryptomeny. Ich vízia je podobná inej kryptoutópii, slobodnej republike menom Liberland na západnom brehu Dunaja, ktorá používa bitcoin ako svoju "národnú" menu. V projekt Sol chcú použiť blokchain na decentralizované voľby a dokonca na vydávanie občianstva a ID kariet. Dá sa však pochybovať, že miestni obyvatelia, ktorí bojujú s chudobou, budú nadšení takýmito nápadmi.



Toto správanie spôsobil katastrofálny dopad kapitalizmu. S využitím prírodnej alebo hospodárskej katastrofy jednotlivci skúšajú pretvorenie spoločnosti na takú, ktorá sa zakladá na libertariánskom, hyperkapitalistickom svetonázore. Keď trvá bezvládie niekoľko mesiacov a cítite sa prehliadaní, akákoľvek ponuka pomoci sa môže javiť ako dobrá. Len málokto by v takejto chvíli dokázal racionálne zvážiť dôsledky.





Kryptoutópia ale môže spôsobiť vážne škody aj na životnom prostredí. Portoriko zostalo po hurikáne Maria v hlbokej energetickej kríze. Sol je v tomto ponímaní jednoducho nepraktický. Jedna transakcia bitcoinu spotrebuje 215 kilowatthodín (KWh) energie, čo je dostatok na zásobovanie desiatok domácností na ostrove, ak by sieť ponúkala plnú kapacitu. Ročná spotreba elektrickej energie pre ťažbu bitcoinu sa zvýšila z 9,5 terawatthodín (TWh) ročne na 48 TWh za posledných 12 mesiacov, čo je 2,5 -krát viac ako je celková spotreba Portorika na úrovni 19 TWh. Zdroje a infraštruktúra, po hurikáne Maria, sú nedostatočné na podporu ťažby kryptomien na ostrove.







42-ročný Reeve Collins je internetový veterán, získal viac ako 20 miliónov dolárov z počiatočnej ponuky mincí pre BlockV, čo je jeho obchod s aplikáciami. Taktiež založil spoločnosť Tether, ktorá stojí za kryptomenou rovnakého názvu, a ktorej tokeny majú hodnotu okolo 2,1 miliardy dolárov. "Nie, nechcem platiť dane. Toto je prvýkrát v ľudskej histórii, že niekto iný ako králi alebo vlády alebo bohovia si môže vytvoriť vlastné peniaze," povedal Collins.



Kryptoboháči zbohatli rýchlym rastom trhov so špekuláciami, ktoré sú problematické kvôli ich neprekonateľným rizikám. Je to hra pre bohatých ľudí, ktorí dokážu vystúpiť včas a zinkasovať zisky, pretože oni sami boli vývojármi tejto bubliny. To je charakteristické pre každú bublinu. Tí, ktorí nastúpia včas, získajú, tí, ktorí vložia hotovosť neskoro, prídu o všetko.



Ako ukázali nedávne výskumy, cena kryptomien je pomerne izolovaná od šokov prenášaných z iných aktív, ako je zlato alebo akcie. Ale ceny kryptomien sú navzájom hlboko prepojené, takže pokles ceny bitcoinu ovplyvňuje aj ostatné virtuálne meny. Ak by sa bitcoinu podarilo prekonať najnovší pokles, potom je pravdepodobné, že kryptokolonializmus sa pomaly rozšíri po celom svete. Kryptolibertariáni, ak sledujú model Sol, by sa mohli začať sústrediť na tie časti sveta, ktoré boli spustošené zemetraseniami, cunami, hurikánmi a hospodárskymi krízami.





Kryptomeny sa ale začali uplatňovať aj ako všeliek pre hospodársku obnovu. V decembri Venezuela oznámila vytvorenie novej kryptomeny petro podporovanej venezuelskými zásobami drahých kovov, ropy a diamantov. Krajina verí, že sa jej takto podarí zvládnuť boj s americkými sankciami, vysokou infláciou a nízkymi cenami ropy. Bitcoin pre rozvojové krajiny, predtým známe ako neokolonialistické, by sa však nemal považovať za konečné riešenie pre riadenie katastrof a kríz. V prechodnom období, kedy nie je potenciál kryptomien ani aplikácií vytvorených na technológii blockchain dostatočne preskúmaný, by sme mali zostať skeptickí voči takým iniciatívam ako je Sol.



Autormi sú Larisa Jarovaja z Anglia Ruskin University a Brian Lucey z Trinity College Dublin.