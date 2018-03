Z Česka idú dôchodky poberateľom v 88 krajinách, najviac na Slovensko

dnes 14:16 -

Čoraz viac českých dôchodcov si necháva posielať penziu do cudziny, kde žijú. Pred piatimi rokmi ju dostávalo v zahraničí podľa štatistiky Českej správy sociálneho zabezpečenia 75.157 osôb. Vlani ich už bolo 93.236. V minulom roku vyplatila správa dôchodcom v cudzine takmer 3,5 miliardy Kč (137,65 milióna eur). Dávky najčastejšie smerovali na Slovensko. Bolo ich 32.000. Do Nemecka ich išlo 19.197 a do Poľska 15.378.

Tisícky poberateľov českých dôchodkov žijú aj v Kanade, USA, Rakúsku, Austrálii, vo Švajčiarsku, v Bulharsku a Grécku. Úrad posielal 55 dôchodkov aj do Juhoafrickej republiky, 12 do Thajska, 9 na Filipíny, 5 do Kostariky a jeden na Seychely. Správa má adresy dôchodcov, ktorí žijú v 88 krajinách.

Podmienkou pre vyplácanie dôchodku je pravidelné predkladanie úradného potvrdenia, že poberateľ žije. Dokument musí byť úradne overený. Interval predkladania potvrdenia určuje interval poukazovania dôchodku. Napríklad ak ho dôchodca pošle dvakrát za rok, dvakrát ročne sa mu poukážu peniaze. Dôchodok sa vypláca v mene daného štátu alebo v inej voľne vymeniteľnej mene prostredníctvom Českej národnej banky cez jej korešpondenčnú banku v cudzine.