Trumpove clá na oceľ a hliník nie sú dobrou správou pre firmy v sektore

dnes 12:01 -

Trumpove clá na oceľ a hliník nie sú dobrou správou pre firmy pôsobiace v danom sektore. Uviedla to pre TASR Miriam Špániková, tlačová hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR v reakcii na informáciu, že americký prezident Donald Trump podpísal vo štvrtok (8.3.) zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka.

"Určite to nie je dobrá správa pre firmy podnikajúce v SR v danej oblasti, nakoľko toto opatrenie vnáša prísne regulácie do trhu. Do budúcna môžu vznikať firmám opodstatnené obavy v súvislosti s prijatím ďalších regulácií aj pre ďalšie komodity, prípadne 'odvetných akcií' iných krajín," spresnila Špániková.

Agentúra AP informovala, že americký prezident Donald Trump podpísal vo štvrtok zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka, čím podľa vlastných slov splnil svoj hlavný sľub z predvolebnej kampane. Americký prezident uviedol, že 25-% clo sa bude týkať dovozu ocele a 10-% dovozu hliníka do USA. Opatrenia sa začnú uplatňovať približne o 15 dní, dodal s tým, že Kanada a Mexiko by mohli byť z tohto plánu vyňaté, ale to bude závisieť od výsledkov opätovného prerokovania Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA).