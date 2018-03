Trumpov plán vyvoláva obavy, tvrdí Draghi

dnes 17:46 -

Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka do USA vyvoláva obavy. Vyhlásil to vo štvrtok šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi. Bezprostredné dopady ohlasovaných opatrení by síce nemali byť významné, "jednostranné rozhodnutia sú ale nebezpečné", uviedol Draghi na tlačovej konferencii po zasadnutí ECB. Ako upozornil, v prípade zavedenia nových ciel hrozí poškodenie dôvery, čo by mohlo negatívne vplývať na hospodársky rast aj infláciu. Obchodné spory by sa mali riešiť rokovaniami, napríklad na úrovni Svetovej obchodnej organizácie (WTO), uzavrel šéf ECB.

Trumpov zámer uvaliť 25-percentné clo na import ocele a 10-percentné clo na dovoz hliníka kritizujú zahraničné vlády, ale aj mnohí vplyvní republikáni. Pre nesúhlas s prezidentom sa v utorok vzdal svojho postu Trumpov hlavný ekonomický porady Gary Cohn. Európska únia medzitým vyhlásila, že je pripravená reagovať na akékoľvek clá protiopatreniami voči americkým produktom. Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová uviedla, že EÚ rozposlala členským krajinám zoznam amerických tovarov, na ktoré by sa mohli uvaliť clá.