Ak uvalíte clá na spojencov, kto sú vaši nepriatelia?

dnes 16:46 -

Šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi varoval pred nebezpečenstvom, ktoré predstavujú obchodné clá navrhované americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Draghi dostal na tlačovej konferencii po zasadnutí Rady guvernérov otázku týkajúcu sa potenciálnych obchodných vojen a ich vplyvov na Európu. Šéf ECB nepredpokladá, že by Trumpom navrhované opatrenia bezprostredne výraznejšie zasiahli ekonomiku, vyjadril však širšie obavy.

"Čo ma zaráža je, že nech si o obchode myslíte čokoľvek, naším základným presvedčením je, že o sporoch sa má diskutovať a riešiť sa majú v mnohostrannom rámci," povedal Draghi. "Jednostranné rozhodnutia sú nebezpečné."

Podľa šéfa ECB aktuálne Trumpove obchodné hrozby neveštia nič dobrého pre doteraz zdravé vzťahy medzi USA a Európskou úniou (EÚ). "Je tu istá starosť alebo obava ohľadom medzinárodných vzťahov, pretože ak uvalíte clá na spojencov, človek začne premýšľať, kto sú vaši nepriatelia."

Podľa predchádzajúcich vyjadrení sa zdá, že Trump by mal podpísať clá na dovoz ocele a hliníka ešte dnes.

Draghi tiež upozornil na to, že americký dolár v minulosti profitoval zo zavedenia obchodných reštrikcií na iné krajiny, ale nič nezaručuje, že sa to stane aj v budúcnosti. Najdôležitejšie podľa neho bude, aký budú mať clá vplyv na dôveru. Ak sa dôvera zníži, negatívne to ovplyvní infláciu aj rast.