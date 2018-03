Biznis menom elektrina: Dodávateľ energie vám prispeje na nové auto, len aby už nemalo spaľovací motor

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP;TASR/R.HANC;P.Zachar

dnes 0:32 -

Po celé storočia dopyt po elektrickej energii rástol. Po roku 2005 sa však, ako ukazujú americké čísla, v niektorých regiónoch ustálil, alebo dokonca začal klesať. Keďže zákazníci si začali vyrábať vlastnú energiu z obnoviteľných zdrojov, efektívnosť a ekonomika sa postavili proti dodávateľom energií, ktorí musia prehodnotiť svoje biznis plány, ak sa nechcú dostať na pokraj bankrotu. Hľadajú preto nové nástroje, ktoré by dokázali nasadiť v boji o platiaceho zákazníka.

Neraz sú to nástroje celkom netradičné. Napríklad elektrické vozidlá. Dopravný sektor by sa mohol stať jedným z hlavných nových zdrojov dopytu po elektrickej energii, hlavne vo vyspelých ekonomikách. Agentúra Bloomberg odhaduje, že elektrifikácia ľahkej flotily áut by v USA zvýšila dopyt o 774 terrawatthodín. Pre vytvorenie obrazu, je to asi toľko, čo spotrebúva celý americký priemyselný sektor. Celosvetovo sa očakáva, že spotreba elektrickej energie na dobíjanie áut do roku 2040 narastie až 300-násobne a bude predstavovať približne 5 % celkovej spotreby.





Otvára sa nový trh, kde sa ešte systém financovania stále vyvíja. Dodávatelia energie musia presvedčiť zákazníkov, aby súhlasili s nastavenou cenovou politikou. Nie je to len spoplatnenie technológie, ale aj inteligentné spoplatňovanie využívania elektrickej siete. Aby sa autá mohli automaticky dobíjať v čase, kedy je to najlacnejšie. S podporou elektromobilov zatiaľ prišlo len 21 % dodávateľov energií. Dnes sa zatiaľ k novým elektromobilom pristupuje ako bežným autám, zákazník si ho musí najskôr kúpiť. A napriek tomu, že toto odvetvie rýchlo rastie, predaj elektrických vozidiel predstavuje len 1 % z predaja nových automobilov.

Výrobcovia investujú, ale ľudia zatiaľ nekupujú. Musia prísť na rad lákadlá, aby sme dali prednosť akumulátorom a nie benzínu. A tu vidia svoju úlohu aj dodávatelia energií.







Napríklad americkí zákazníci môžu žiadať o zľavu vo výške 10 000 dolárov (hradenú výrobcami automobilov) pre nový model BMW i3, čo znížilo počiatočné náklady na vozidlo o 54 % až na 24 000 dolárov po započítaní štátnych a federálnych stimulov. V minulom roku sa Nissan spojil s energetickými firmami, aby ponúkol podobné úľavy. Omnoho častejšie však firmy pristupujú k utrhnutiu si časti koláča z úplne iného segmentu. Zaujímavá už totiť v zdieľanej ekonomike nebude kúpa auta, ale služby ako napríklad dobíjanie.



Spoločnosť Kansas City Power & Light uviedla v roku 2015, že investuje 20 miliónov dolárov na vybudovanie vlastnej siete nabíjacích staníc. San Diego Gas & Electric plánuje do budúceho roka vyčleniť 45 miliónov dolárov na vybudovanie 3500 nabíjacích staníc, a ďalších 7,5 milióna dolárov na vzdelávacie kampane na podporu predaja elektrických vozidiel v oblastiach s nízkymi príjmami. V Minnesote sa spoločnosť Great River Energy rozhodla ponúknuť prémie pre ľudí, ktorí budú svoje elektromobily nabíjať s využitím veternej energie.

To sú ukážkové nástroje propagácie za účelom dostať sa na nové územia a predefinovať vzťah so zákazníkmi. Je to viac ako len predaj auta s pevnou cenou. "Dodávatelia energií už rozmýšľajú ako telekomunikačný operátor," uviedol pre Midwest Energy News Dan Bowermaster, ktorý má na starosti elektrickú dopravu v americkom Electric Power Research Institute. "V ponuke sú bezplatné noci a víkendy a zadarmo aj dobíjanie počas obeda."





Z technického hľadiska sú elektrické vozidlá v podstate batérie na kolesách. Milióny automobilov môžu pôsobiť ako obrovská energetická banka, ktorá dokáže stabilizovať distribučnú sieť tým, že odčerpá, alebo naopak pridá elektrinu v prípade potreby. Samozrejme, vyžaduje si to špeciálnu technológiu, ale takéto služby sa už testujú. Nissan a talianskou elektrárenskou spoločnosťou Enel v Dánsku už za každé vozidlo, ktoré dodáva do siete elektrinu, vracia ročne približne 1300 eur. Podobné stanice sme už videli aj na Slovensku. Napokon, nové formy podnikania sa objavujú aj na poli batérií. Deloitte predpovedá, že to budú práve dodávatelia energie, kto pomôže s prenájmom batérií vlastníkovi vozidla a s výmenou keď im klesne kapacita.







V súčasnosti ciele týkajúce sa emisií skleníkových plynov, rovnako ako obavy z klesajúceho dopytu po elektrickej energii, dokážu presvedčiť vládnych úradníkov, aby investovali do ekologických elektrických vozidiel. Financovanie dotácií pochádza z rôznych verejných a súkromných zdrojov. Ale ako píše Scientific American, investori zatiaľ nabíjanie do svojich účtovných kníh nezaradili. To sa ale časom zmení. Dodávatelia energií už dnes žiadajú regulačné orgány, aby uznali ich investície do kampaní na zvyšovanie povedomia ohľadom elektromobilov, ako súčasť vytvárania základnej infraštruktúry. Len tak dokážu zvýšiť mieru návratnosti investícií do infraštruktúry, keďže z právneho hľadiska nemôžu profitovať z predaja samotnej elektrickej energie. Ak takýto krok regulačné orgány schvália, váš dodávateľ energie by sa mohol začať podobať predajni automobilov či nabíjacej stanici.





V stávke je skutočne veľa peňazí. Celosvetové náklady na prispôsobenie sa nárastu elektromobilov, dosiahnu do roku 2040 stovky miliárd dolárov. V prípade, že niekto vlak zmešká, bude to rovnako drahé. Dokonca aj zapojenie niekoľkých elektromobilov do siete bez starostlivého riadenia by mohlo drasticky skrátiť životnosť zariadení, ako sú transformátory, čo by malo tiež negatívny dopad.



Potenciálne zisky sú ale ešte väčšie. Vo svete klesajúceho dopytu po elektrickej energii môžu dodávatelia energií po opustení sektora fosílnych palív investovať milióny do dopravy. Ale k tomu sa musia zomknúť politika, technológie aj ekonomika. "Všetci dodávatelia energií si chcú ukrojiť z koláča ktorý dnes patrí ropnému priemyslu," hovorí Max Baumhefner z environmentálnej skupiny Rady pre obranu prírodných zdrojov. "Takže sme radi, že im môžeme ukázať, na ktorom tanieri tento koláč leží."