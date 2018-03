Oblek vymenil za montérky: Kedysi spravoval 40 miliárd dolárov, dnes má dve farmy

Zdroj: MarketWatch

Foto: YT/bloomberg;iii.co.uk

dnes 0:15 -

Presne to urobil Graham Birch. Vymenil svoj post v investičnom gigantovi BlackRock v Londýne za život farmára. Prešiel od každodenného prezerania údajov o cenách na komoditných trhoch až po analýzu satelitných snímok poľnohospodárskej pôdy k celkom inej práci. Dnes predáva mlieko, ovos a iné potraviny vyrobené na svojich farmách v nemetropolitnom grófstve Dorset. Birch ale nie je len farmár, zastáva aj nevýkonné posty v ETF Securities a Hochschild Mining.



Skok od správcu fondu k poľnohospodárovi je veľký. Jeden spoločný bod sa však nájde. Je to Birchova afinita ku komoditám. Tento Londýnčan, ešte ako vedúci tímu investícií do prírodných zdrojov spoločnosti BlackRock, spravoval finančné prostriedky, ktoré následne investoval do zlata a ďalších kovov. Svoju prvú farmu si zakúpil spolu s manželkou Margaret v roku 2007.





"Začal som rozvíjať svoj záujem o poľnohospodárstvo, ešte v čase, keď som pracoval v spoločnosti BlackRock. Časom som už bol poľnohospodárstvom doslova posadnutý," povedala dnes 57-ročný Birch v rozhovore pre MarketWatch. "Začal som sa na poľnohospodárstvo pozerať ako na vedu. A to je presne to, čo uplatňujem aj dnes na našich farmách. Moji predkovia sa poľnohospodárstvu nevenovali, takže som sa mohol k nemu postaviť po svojom. Tak ako by som to urobil s akoukoľvek inou firmou," povedal Birch s odkazom, že predsa len existujú určité paralely medzi správcom fondu a farmárom. "Nech už je to zlato alebo ropa alebo baníctvo alebo poľnohospodárstvo, riadi sa určitými zásadami. Jednou z nich je, že v podstate vyťažíte niečo zo zeme. Druhá vec je, že máte len veľmi obmedzenú kontrolu nad cenou produktu, ktorý predávate. Žiadna firma na ťažbu zlata nemôže ovládať cenu zlata, žiadny poľnohospodár nemôže kontrolovať cenu pšenice. Takže podliehate milosti globálnych trhov,“ vysvetlil Birch.

Birch opustil BlackRock v roku 2010. "Stál som onoho času za BlackRock Agricultural Fund. Dôvod bol jednoduchý: dlhodobé demografické trendy zvýhodňujú ceny poľnohospodárskych komodít. Zvýšenie počtu obyvateľov spolu s urbanizáciou a rastúcou životnou úrovňou viedli k nárastu dopytu po potravinách.“





V mnohých ohľadoch je podľa Bircha poľnohospodárstvo rovnaké ako akákoľvek iná firma. Musíte sa zamerať na náklady na výrobu a zvýšenie príjmov. "Snažíme sa samozrejme minimalizovať náklad, aj využívanie obmedzených zdrojov ako sú hnojivá alebo energia. Hlavným rozdielom je, že v poľnohospodárstve na vás číhajú nekontrolovateľné riziká, akými sú napríklad počasie. Ale snažíme sa zamerať sa na zákazníkov, ktorí nám môžu dokážu zaplatiť prémiové ceny.“

Obe jeho farmy sú súčasťou schémy, ktorá sa nazýva Vyššia úroveň riadenia. Ide o vládny program, ktorý ponúka značnú sumu peňazí výmenou za dodržiavanie určitých postupov na farme. "Starostlivosť o životné prostredie nie je len z dôvodu, že chceme vidieť vtáky a zvieratá. Je to preto, že za to naozaj dostaneme viac peňazí. Je to súčasť našej dlhodobej stratégie.“

Niektorí zákazníci sú ochotní zaplatiť za tovar aj niečo navyše, ak sa ukáže, že farma funguje so zvýšenou mierou starostlivosti o životné prostredie.

Birch sa pozerá na poľnohospodárstvo ako na vedu, ale zároveň je otvorený aj novým technológiám. Ide o tzv. precízne poľnohospodárstvo. "Používame napríklad satelitné snímky, aby sme sa pozreli na plodiny osiate na jednotlivých pozemkoch a využili tieto náhľady aby sme vyhodnotili kam sme umiestňovali hnojivo a koľko ho používame. Je to pohľad z vesmíru. Druhým príkladom sú naše traktory vybavený systémom GPS. Môžem si na smartfóne spustiť aplikáciu a tá mi ukáže, kadiaľ chodia naše traktory a aká je ich spotreba v rámci určitého poľa,“ popisuje Birch. Samozrejme, táto technológia nebola vyvinutá pre poľnohospodárstvo, ale je to očividne niečo, čo je neuveriteľne užitočné aj v tejto oblasti. Banícky priemysel používal takéto technológie po celé desaťročia, ale kým sa presadia aj v poľnohospodárstve, to chvíľu potrvá.





Dnes jeho farmy Field Barn a Hedge End dodávajú mlieko maloobchodnému reťazcu Marks & Spencer vo Veľkej Británii. Dodávajú aj obilniny pre cereálie Jordans a krekrové chlebíky značky Ryvita. Obe značky sú pod záštitou British Foods ktorá je kótovaná v rámci indexu FTSE 100.



Birch aj naďalej sleduje svet komodít, drží asi 10 % svojho investičného portfólia v zlate a striebre. "Takticky nakupujem poľnohospodárske komodity, ak vidím príležitosť. Celkovo používam ETF na implementáciu stratégií.“

Z otázky, či by Birch mal nejaké tipy či investičné nápady pre rok 2018 z oblasti komodít, alebo z poľnohospodárstva, sa bývalý manažér skúšal vyvliecť."To predsa nie je mojou úlohou, aby som iným radil o investíciách." Avšak, ak by to boli jeho vlastné peniaze, vsadil by na aktuálny boom o ktorom sa toľko hovorí. "Podporoval by spoločnosti, ktoré sa podieľajú na revolúcii menom elektrické automobily. A medzi inými by som sa zameral aj na významných ťažiarov lítia. Veľmi sa mi páčia akcie zlatých baní, hoci sú veľmi volatilné a nehodia sa pre všetkých. Je to skôr taktická investícia ako dlhodobá investícia.“