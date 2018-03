V tomto roku sa predá na svete 86 miliónov osobných vozidiel

dnes 13:31 -

O pár dní sa začne v Ženeve prvý veľký tohtoročný autosalón v Európe. Nemeckí výrobcovia naň prichádzajú s optimizmom. Neovplyvňuje ho ani diskusia o budúcnosti áut s dieselovými motormi, ani hrozba zavedenia sankčných ciel Spojenými štátmi.

Bernhard Mattes, šéf nemeckého združenia výrobcov automobilov VDA, vidí silný rast odbytu vozidiel v Číne. Ich predaj by mal vzrásť medziročne o 2 % na 24,7 milióna. V Európe zostane záujem o osobné autá stabilný na úrovni 15,6 milióna. V Spojených štátoch pravdepodobne dôjde k 2-% poklesu na 16,8 milióna. V tomto roku by sa malo na svete predať 86 miliónov osobných áut. Bude to medziročne o 1 % viac.

Mattes hodnotí celkovú situácia na svetovom trhu s produkciou automobiliek ako dobrú. Dopyt po vozidlách zreteľne rastie v Rusku a Brazílii, ktoré v posledných štyroch rokoch prechádzali krízou. Očakáva, že sa v Nemecku v roku 2016 vyrobí 16,8 milióna áut. Prírastok produkcie dosiahne 2 %.