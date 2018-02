Slovenský priemysel v decembri nepotvrdil rastúce vývozy

dnes 13:16 -

Slovenský priemysel v decembri 2017 nepotvrdil rastúce vývozy. Naopak, produkcia slovenského priemyslu sa v poslednom mesiaci roka prepadla výrazne nad rámec tradičného vianočného poklesu. Uviedol to v komentári k decembrovej priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Pokles v ťažbe (o 14,8 %) a energetike (o 4,6 %) bol podľa neho zodpovedný za 86 % celkového medziročného poklesu priemyslu. Mierny medziročný pokles si však pripísal aj spracovateľský priemysel. Od poklesu ho neochránili ani decembrové silnejšie čísla strojárstva. Výroba kovov a kovových konštrukcií, aj výroba strojov, medzimesačne síce len stagnovali, medziročne si však pripísali rasty o 9,9 %, respektíve 15,3 %. Na druhej strane, po silnejších číslach v predchádzajúcich mesiacoch sa opäť zastavil rast kľúčového automobilového priemyslu. Jeho produkcia sa v decembri opäť výraznejšie prepadla, vymazala zisky z predchádzajúcich mesiacov a vrátila sa približne na augustovú úroveň (po zohľadnení sezóny). K poklesu priemyslu opäť výraznejšie prispela aj výroba spotrebnej elektroniky.

Nálada v európskom priemysle, ale aj spotrebiteľská dôvera v Európe, ostávajú podľa Koršňáka relatívne silné. Na druhej strane, indikátor dôvery v priemysle na Slovensku klesol v januári na viac ako 2-ročné minimum, najmä kvôli slabším očakávaniam v automobilovom priemysle a vo výrobe spotrebnej elektroniky. Odstávky v automobilovom priemysle v dôsledku prípravy novej výroby tak pravdepodobne udržia priemysel v mínuse aj v januári. V porovnaní s minuloročným januárom predsa len miernejšia zima pravdepodobne vyústi aj do medziročne nižšej produkcie v energetike. Medziročný prepad priemyslu by sa tak v úvode tohto roka mal ešte zvýrazniť.

"V ďalších mesiacoch by sa už priemysel mal vrátiť na rastovú trajektóriu, ktorú v druhej polovici roka začne zvýrazňovať nový závod na výrobu áut (Jaguar Land Rover). Automobilový priemysel by mal v tomto roku postupne opäť prebrať pevne do rúk žezlo hlavného ťahúňa slovenského priemyslu. Silný európsky investičný dopyt by však v pluse mal udržať aj strojárov. Spomalenie rastu s blížiacim sa vrcholom ekonomického cyklu by mohol postupne začať vykazovať hutnícky priemysel, tradičné predstihové odvetvie. V mínuse sa pravdepodobne počas väčšiny roka udrží výroba spotrebnej elektroniky," dodal Koršňák.

"Z pohľadu jednotlivých odvetví za pod decembrový pokles priemyselnej produkcie, ako už niekoľkýkrát v predošlom roku, podpísal významne automobilový priemysel. Zníženie produkcie bolo pravdepodobne spôsobené jednak nižším počtom pracovných dní, ale aj vianočnými celozávodnými dovolenkami. S výnimkou jedného mesiaca sa v odvetví výroby elektroniky opakoval obdobný scenár," doplnil Boris Fojtík, ekonomický analytik Tatrabanky.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR v piatok informoval, že priemyselná produkcia v decembri 2017 medziročne klesla o 1,1 %. Vývoj ovplyvnil pokles v ťažbe a dobývaní o 14,8 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 4,6 % a v priemyselnej výrobe o 0,2 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v decembri 2017 oproti novembru 2017 znížila o 2,6 %. V roku 2017 vzrástla priemyselná produkcia medziročne o 4,1 %.