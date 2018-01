Odporúčam SMK, aby si naštudovala pojem EuroCity vlaky

dnes 18:31 -

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) odporúča Strane maďarskej komunity (SMK), aby si naštudovala grafikon a pojem EuroCity vlaky. Vyjadril sa tak v stredajšom stanovisku, ktorým reagoval na petíciu SMK. V nej strana požaduje zastavovanie medzinárodných vlakov aj v Galante.

Obyvatelia Galanty chcú na základe petície dosiahnuť, aby medzinárodné rýchliky smerujúce do Prahy a Budapešti zastavovali aj v tomto okresnom meste. "Vlaky EuroCity sú svojím charakterom vlaky, ktoré spájajú výhradne veľké mestá a silné aglomerácie. Slúžia vyslovene na diaľkovú dopravu a nemajú podliehať lokálnym záujmom," uvádza Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v stanovisku.

SMK argumentovala aj tým, že v minulosti bola Galanta dopravným uzlom a zastavovali tu aj medzinárodné spoje. "V Galante nestoja (vlaky EuroCity) podľa platného cestovného poriadku dnes a nestáli tam ani po minulé roky. Prípady ich občasného zastavovania boli vždy vyvolané len operatívnou situáciou v doprave, keď si to vyžadovali napr. meškania, výluky, vynútený prestup na iné prípojné vlaky a podobne," vysvetľuje rezort dopravy s tým, že to spôsobovalo zdržania, ktoré sa premietli aj na ďalšej trase v susedných krajinách.

MDV priblížilo, že EuroCity (EC) vlaky stoja na slovenskom úseku dlhom 210 kilometrov (km) približne každých 50 km, teda sú to štyri zastavenia. Na českej strane je to na 325 km iba päť zastavení, to znamená každých 65 km jedno. Na maďarskej strane bol vlani zámer pridať jedno zastavenie, čo sa riešilo na medzinárodnej úrovni. "Maďarská strana nakoniec od zámeru ustúpila a, naopak, urýchlila dopravu presmerovaním vlakov z pôvodnej Budapešť Keleti pu. na Budapešť Nyugati pu.," skonštatovalo ministerstvo s tým, že v súčasnosti stoja v Maďarsku EC vlaky v štyroch staniciach.

Podľa rezortu dopravy by mohli podobnú požiadavku predložiť aj okresné mestá ako Senec či Malacky a tiež podobné sídla v ČR a Maďarsku. "Malo by to však za následok výrazné navýšenie (predlžovanie) cestovnej doby a EC vlaky by tak úplne stratili na svojej atraktivite aj svoj účel," uviedlo ministerstvo. Na EC vlaky z Galanty je pritom podľa MDV zabezpečená možnosť cestovať prostredníctvom prípojných vlakov.

"Nakoľko sa opäť začal volebný rok, nezmyselné nátlakové petície budú narastať na intenzite. Je mi ľúto, že strana SMK zneužíva občanov na svoju zavádzajúcu predvolebnú kampaň. Odporúčam im, aby si naštudovali grafikon a pojem 'EuroCity vlaky'," zdôraznil minister dopravy.

Petičné hárky s takmer 2000 podpismi v utorok odovzdali na MDV zástupcovia mimoparlamentnej SMK. Na ministerstvo odovzdali 143 petičných hárkov. Zmena by mala podľa predstaviteľov SMK zlepšiť život študentov, ktorí dochádzajú do škôl v zahraničí, ale aj ostatných obyvateľov regiónu.