Mzdy vrátane odmien v USA v minulom roku stúpli o 2,6 %

dnes 15:31 -

Mzdy Američanov vrátane odmien sa v minulom roku zvýšili o 2,6 percenta. Celoročne mzdy a odmeny stúpli napriek miernemu spomaleniu ich rastu v záverečnom kvartáli. V priebehu októbra až decembra posilnili o 0,6 percenta po zvýšení o 0,7 percenta v treťom štvrťroku. Informovalo o tom v stredu americké ministerstvo práce. Vlaňajší rast bol zlepšením v porovnaní s rokom 2016, kedy sa mzdy vrátane odmien v USA zväčšili o 2,2 percenta.

Väčšina ekonómov je však presvedčená, že mzdy v americkej ekonomike by mali rásť rýchlejším tempom vzhľadom na to, že nezamestnanosť v krajine je najnižšia za 17 rokov, a to na úrovni 4,1 percenta. Naposledy bola v USA miera nezamestnanosti na takej nízkej úrovni v závere 90. rokov minulého storočia.