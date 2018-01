Žiť podľa vzoru Gatesa či Buffetta: Ako dobre zarábať dnes aj zajtra

Zdroj: QZ

Foto: thinkstock;SITA/AP

dnes 0:18 -

Odpoveď je jednoduchá. Vzdelávanie sa je najlepšou investíciou našej doby. To čo máte v hlave vám nikto nevezme. Tento pohľad je základom úspechu znalostnej ekonomiky, ale len málo ľudí si to uvedomuje. Našťastie, v momente, keď pochopíte, akú hodnotu majú vedomosti, je jednoduché z toho vyťažiť čo najviac. Stačí sa neustále vzdelávať.

Vedomosti sú nové peniaze

Celý svoj život sa snažíme zhromažďovať majetok. Keď hovoríme, že "nemáme čas" na to, aby sme sa naučili niečo nové, je to zvyčajne preto, že všetok svoj čas a energiu venujeme zarábaniu peňazí. Pritom intelektuálny kapitál bude vždy viac než finančný kapitál. Sme totiž na začiatku obdobia, kedy technológia dokážu poskytnúť oveľa lacnejšie výrobky ako tomu bolo v minulosti. Alebo ich dokonca ponúknu zadarmo. Táto demonetizácia sa v budúcnosti ešte urýchli. Automatizované flotily autonómnych vozidiel odstránia jeden z najväčších nákupov: auto. Virtuálna realita prinesie zážitky, ako je napríklad návšteva koncert alebo hranie golfu, za oveľa nižšie náklady. Nové zariadenia a technológie zlepšia diagnostiku prostredníctvom umelej inteligencie a prinesú revolúciu v systéme zdravotnej starostlivosti. Technológie výrazne znížia priemerné náklady na zdravotnú starostlivosť tým, že sa zamerajú skôr na prevenciu než na liečbu a manažment.

Zatiaľ čo tovar a služby sa postupne demonetizujú, vedomosti sa stávajú stále cennejšie.

Snáď najlepším príkladom rastúcej hodnoty niektorých foriem vedomostí je automobilový priemysel. Sebastian Thrun, zakladateľ devízie autonómnych vozidiel spoločnosti Google, uvádza príklad Uberu, ktorý zaplatil 700 miliónov dolárov za spoločnosť Otto, šesťmesačnú firmu so 70 zamestnancami. Prišiel k záveru, že v tomto odvetví dnes platí, že „ jeden talent vyjde na 10 miliónov dolárov." To ale neplatí len v prípade vzácnych a lukratívnych technických zručností. Ľudia, ktorí dokážu zvládnuť zručnosti potrebné pre budúce pracovné miesta, ako je napríklad analytik údajov, produktový dizajnér, fyzioterapeut, sú budúcimi víťazmi. Naopak tí, ktorí síce pracujú počas svojej kariéry naozaj ťažko, ale nenájdu si čas, aby sa neustále vzdelávali, budú novou "rizikovou" skupinou. Hrozí, že zostanú zaseknutí v spodnej časti globálnej konkurencie a riskujú, že stratia svoju prácu kvôli automatizácii. Iróniou je, že problémom nie je nedostatok pracovných miest ale nedostatok ľudí, ktorí majú správne zručnosti a vedomosti, aby mohli naplniť pracovné miesta.





Stručne povedané, na základnej úrovni sa poznanie postupne stáva dôležitou a jedinečnou formou meny. Inými slovami, sú to nové peniaze. Podobne ako peniaze, vedomosti často slúžia ako prostriedok výmeny a uchovávateľa hodnoty. Ale na rozdiel od peňazí, keď používate vedomosti alebo ich odovzdáte, neprichádzate o ne. Prenos vedomostí kdekoľvek na svete je bezplatný a okamžitý. Ich hodnota sa v priebehu času zhodnocuje rýchlejšie ako peniaze. Môžeme ich zameniť za množstvo vecí, vrátane takých, ktoré si za peniaze nemôžeme kúpiť, ako vzťahy a vysoká úroveň subjektívnej pohody. Pomáhajú nám rýchlejšie a lepšie dosiahnuť svoje ciele. Je ich zábavné získavať. Zlepšujú náš mozog, rozširujú slovnú zásobu, čím sa stávate lepším komunikátorom. Pomáhajú nám viac premýšľať z odhaľovať súvislosti. Začnete vnímať svoj život v širšej perspektíve, v podstate vám to umožňuje žiť niekoľko životov v jednom živote prostredníctvom skúseností a vzdelania iných ľudí.

5 základných predpokladov, aby ste zvládli novú znalostnú ekonomiku

1, Pokúste sa identifikovať cenné vedomosti v správny čas

Hodnota vedomostí nie je statická. Mení sa v závislosti od toho, za aké hodnotné ich ostatní považujú a nakoľko sú výnimočné. Vzhľadom na to, že vznikajú nové technológie pretvárajúce priemysel, je často nedostatok ľudí s potrebnými zručnosťami, čo vytvára potenciál pre vysokú kompenzáciu. Z dôvodu vysokej kompenzácie sa rýchlejšie vyškolí viac ľudí a priemerná kompenzácia klesá.

2, Naučte sa zvládnuť nové znalosti čo najrýchlejšie

Mnohé príležitostí majú dočasný charakter. Pochopenie a používanie mentálnych modelov je jednou z najuniverzálnejších zručností, ktoré by sa mali všetci naučiť. Musíte sa naučiť učiť sa. Tým sa exponenciálne zvyšuje hodnota každej hodiny, ktorú venujete vzdelávaniu. Rýchlosť, akou dokážete nasávať informácie a učiť sa, určuje, ako rýchlo sa zhodnocujú znalostné zložky v priebehu času. Stačí si porovnať sa dokáže naučiť niekto, kto prečíta jednu knihu týždenne oproti niekomu, kto prečíta knihu za 10 dní. V ročnom horizonte to predstavuje 30 % rozdiel, až 85 kníh navyše.

3, Odkomunikujte hodnotu vašich zručností

Ľudia, ktorí majú rovnaké zručnosti, môžu dostávať rozdielnu mzdu na základe toho, nakoľko sú schopní dobre komunikovať a presvedčiť ostatných. Je to "multiplikačná zručnosť." Mnohí ľudia strávia roky, aby zvládli základné technické zručnosti ale nevenujú prakticky žiaden čas tomu, aby zvládli túto multiplikačnú zručnosť.

4, Zmeňte vedomosti na peniaze a výsledky

Existuje mnoho spôsobov, ako transformovať vedomosti na hodnotu. Od nájdenia si dobre platenej práce, cez povýšenie až po vybudovanie úspešného podnikania a predávanie vedomostí v podobe konzultácií a budovania si reputácie tým, že sa v danej vypracujete na lídra.



5, Naučte sa, ako finančne investovať do vzdelávania a získať najvyššiu návratnosť

Každý si potrebuje nájsť správne "portfólio" kníh, on-line kurzov a certifikovaných študijných programov, ktoré m pomôžu dosiahnuť ciele v rámci jeho rozpočtu. Aby ste získali správne portfólio, musíte ísť na to ekonomicky. Brať do úvahy návratnosť investícií, riadenie rizík, mieru rizika, či diverzifikáciu. Tak ako rozmýšľate o financiách rozmýšľajte aj v oblasti vedomostí.





Aby sme získali realistickejší pokrok v oblasti vedomostí, musíme prestať uvažovať o tom, že nasávanie vedomostí prebieha len od asi 5. do 22. roku života a že potom tvrdou prácou získavame skúsenosti. Keď chcete prežiť v novej ére, musíte sa učiť neustále. Tvrdá práca je prístup priemyselnej éry k dosiahnutiu pokroku. Pre znalostnú ekonomiku je ekvivalentom tvrdé učenie a vzdelávanie sa.

Rovnako ako sú minimálne odporúčané dávky vitamínov, odporúčaná denná chôdza či aeróbne cvičenia na udržanie si fyzického zdravia, by sme mali prísne pristupovať k minimálnej dennje dávke vzdelávania pre zachovanie si ekonomického zdravie. Neučiť sa aspoň 5 hodín týždenne (5-hodinové pravidlo) je ekvivalentom fajčenia 21. storočia. "Ži, ako by si mal zajtra zomrieť. Uč sa, ako keby si mal žiť navždy."- Mahatma Gandhi

Často sami seba presviedčame, že nemám dostatok času potrebného na vzdelávanie sa, ale opak je pravdou. Nikto z nás si nemôže dovoliť neučiť sa. Učenie už nie je luxusom, je to nevyhnutnosť.

Skúste si zautomatizovať svoj vzdelávací rituál pomocou týchto troch krokov:

- nájdite si čas na čítanie a učenie, aj keď ste naozaj zaneprázdnení,

- zostaňte pri pôvodnom cieli pri využívaní tohto „nájdeného“ času, neodsúvajte učenie na zajtra, ani keď ste si vedomí, že sa nedokážete stopercentne sústrediť,

- umocnite svoje výsledky, ktoré získate z každej hodiny učenia, pomocou overených trikov, ktoré vám pomôžu zapamätať si a používať to, čo sa naučíte.