Mladosť = pochabosť: Prečo by ste nemali šetriť v Bitcoinoch

Zdroj: pragcap

Foto: thinkstock

dnes 0:08 -

Zhovárajú sa o peniazoch dvaja „millenniali“. Jeden radí druhému, prečo je dobré sporiť v kryptomene. Použil tieto tri argumenty:

1. Fiat peniaze sú zlé a sú určené na zníženie tvojej kúpnej sily

2. Akcie, dlhopisy aj nehnuteľnosti sú veľmi drahé

3. Kryptomeny ako je Bitcoin sú v podstate novinkou, sú to posilňujúce formy aktív, ktoré ti pomôžu kompenzovať nedostatky opísané v bodoch 1 a 2.

Skúšam to pochopiť. Mnohí mladí sa cítia nedocenení a frustrovaní zo svojej ekonomickej situácie. Ale kryptomeny nepredstavujú pre nich východisko v podobe obeda zadarmo. Nič také neexistuje.

Rozoberme si to na drobné.



Vaše úspory predstavujú časť vášho nevyčerpaného príjmu. Sú to peniaze, ktoré držíte pre budúce potreby. Pre väčšinu z nás to znamená, že si ponecháme malé sumy úspor na pokrytie svojich mesačných výdavkov a ak to dokážeme, tak si odkladáme aby sme nahromadili vyššiu sumu na určitý väčší nákup niekedy v budúcnosti. Môže to byť nehnuteľnosť, auto, dovolenka atď. A potom by sme mali mať dlhodobé úspory, čo je v podstate šetrenie na dôchodok.



Väčšinou by sme sa mali snažiť, aby sme si odkladali na všetky tri druhy úspor pravidelne a aby boli tieto úspory čo najstabilnejšie, aby nelietali hore-dolu ako na hojdačke, pretože život je nepredvídateľný a vy predsa nechcete, aby vaše úspory boli tak nestabilné, že si nedokážete naplánovať, čo si budete môcť v budúcnosti dovoliť. Zároveň však musíte pri úsporách znášať určité riziko, pretože ho potrebujete, aby ste porazili mieru inflácie a časom rástli. Svoje aktíva by ste mali mať rozdelené asi takto.



Vo všeobecnosti platí, že akcie sú nástrojom, ktorý vás veľmi dobre chráni pred rizikom straty kúpnej sily. Avšak v procese, kedy sa vás snažia ochrániť, vás občas vystavia významnému riziku trvalých strát. Naopak peňažné prostriedky vás ochránia pred rizikom trvalej straty, ale v priebehu času vás vystavia významnej strate kúpnej sily. Dlhopisy sú niekde v strede. Keď sa snažíte niečo ušetriť, potrebujete si vybudovať portfólio, ktoré zahŕňa v malej miere všetko zo spomenutého. Takže vo všeobecnosti platí, že je dobré sa vyhnúť extrémom na oboch stranách.







Bitcoin je ale nevypočítateľná beštia, je to neuveriteľne volatilné aktívum, nástroj, ktorý za ostatných šesť rokov stratil už dvakrát 80 alebo viac percent svojej hodnoty. Za ostatných šesť rokov stratil 30 alebo viac percent svojej hodnoty až 9-krát.To je celkom šialené.

Bitcoin, sťa by skutočný finančný nástroj, má dnes svoje limity. Súčasné trhové ceny odrážajú značný optimizmus, ale v skutočnosti máme len zopár stoviek tisíc transakcií s touto kryptomenou za deň. Stále je na míle vzdialený od myšlienky, že by jedného dňa mohol predstavovať spoľahlivý a dôležitý platobný systém.

Pri Bitcoine je stále reálna šanca, že jedného dňa odpíše všetko a jeho hodnota sa bude rovnať nule. V tejto fáze hry je veľmi pravdepodobné, že Bitcoin je nedostatočnou verziou decentralizovaného platobného systému. Existuje množstvo rôznych dôvodov, prečo by mohol Bitcoin z boja o dominantný platobný nástroj nakoniec vyjsť ako porazený.



Treba tiež poznamenať, že Bitcoin je denominovaný v amerických dolároch. Dôvodom je, že Bitcoin nie je dominantným výmenným nástrojom so stabilnou hodnotou. Takže keď chcete niečo kúpiť, musíte si (vo väčšine prípadov) svoje Bitcoiny zameniť za doláre. To rovnako platí aj pre akcie a dlhopisy, za ktoré si tiež nič u malobchodníka nekúpite. Sú príliš nestabilné, a obchodníci nechcú znášať toto cenové riziko. Požadujú teda hotovosť.



Takže ak by ste rozmýšľali o tom, ako si pridať Bitcoiny do svojho portfólia úspor, pozrite, kde by sa asi nachádzal v porovnaní s otatnými nástrojmi. Úplne mimo grafu. Jednoducho musíte počítať s tým, že aj keď je tu šanca, že táto vec je najväčšou výhrou v histórii, rovnako je tu aj šanca, že vás pravidelne úplne vybieli.







Bitcoin sa skôr dá považovať za investíciu do decentralizovaného platobného systému, čo je v podstate istá forma spravodlivosti v rámci platobného systému. Jeho užitočnosť zatiaľ nie je úplne podložená a známa. Mnoho ľudí má v tomto smere síce optimistické očakávania, ale pravdou je, že nikto nevie, ako to všetko nakoniec dopadne. Možno je lákavé staviť na niečo také, ale musíte všetko udržať v správnej perspektíve. Sporiť v Bitcoinoch môže byť vhodné len pre veľmi malú časť vášho portfólia, kde vám nebude vadiť, ak o všetko prídete. V skutočnosti by sme takéto úspory nemali ani porovnávať s úsporami v aktívach vytvárajúcich peňažné toky ako sú akcie, dlhopisy a hotovosť.

Mladí dnes budujú technológie, ktoré menia svet. A investujú do seba, rovnakým spôsobom, ako to robili predchádzajúce generácie, aby neskončili ako neproduktívni povaľači. Pokiaľ ide o investície, dokážu alokovať časť svojich úspor do inteligentných portfólií riadených za nízky poplatok robotmi. Asi je celkom prirodzené, že sa neboja prevziať určité riziká, ale rozhodne by kvôli nejakej súčasnej mánii nemali urobiť hlúposť.

Autorom je Cullen Roche