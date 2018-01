Viete odkiaľ pochádza najdrahšia ropa na svete?

Zdroj: oilprice.com

dnes 13:50 -

Cena ropy je daná jej fyzikálnymi vlastnosťami (hustota, obsah síry), ponukou a dopytom, vzdialenosti od hlavných obchodných miest uzlov, potenciálnymi rizikami a všeobecným trhovým sentimentom. Aby toho nebolo málo, hlavnú úlohu pri stanovovaní cien zohrávajú špekulácie, keďže objem obchodovania s futures výrazne prevyšuje objem fyzických objemov.

Je vôbec možné určiť, ktorá je najdrahšia ropa na svete?

Najskôr je treba nájsť najlacnejšiu surovinu na dnešnom trhu. Obchodníci s ropou často dostávajú ponuky na nákup z krajín, ktoré by sa ani nikdy nedali spájať s ťažbou ropy, takže je rozumné sústrediť sa na zavedené druhy ropy, pretože ich cenový vývoj je oveľa jednoduchšie sledovať.

Western Canadian Select, ťažká ropa bohatá na síru zo západnej Kanady, sa v decembri obchodovala za 30 dolárov za barel na West Texas Intermediate (WTI). Jej transport bol najdôležitejším faktorom pre tak masívnu zľavu po uzavretí ropovodu spoločnosti Transcanada Keystone medzi Albertom a Oklahomou v dôsledku úniku v Južnej Dakote. Ale ropovod nie je jediná príčina. Americká WTI sa obchodovala s významnou zľavou voči Brentu v dôsledku nadmerných zásob. Dostupnosť zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe ceny surovín – tá z dna oceánu má zvyčajne využívajú výhodu v porovnaní s vnútrozemskou, kvôli jednoduchšej preprave.





Vo všeobecnosti platí, že čím menej rafinovania surová ropa potrebuje, tým drahšia bude. Ľahká ropa by teda mala byť drahšia.

Saudská arabská cenová prax odráža spôsob, akým sú ľahšie triedy oceňované vyššie ako ťažšie. Každý mesiac Saudi Aramco oznamuje svoju oficiálnu predajnú cenu na nasledujúci mesiac aby konkurovala Ománu a či Dubaju (pre ázijské dodávky) alebo Brent futures (pre dodávky do severozápadnej Európy a Stredozemného mora ). Arabská ťažká ropa sa zvyčajne obchoduje so zľavou voči Brentu a rope Omán /Dubaj. Arabské Super Light sa konkrétne predáva pre ázijských zákazníkov s vysokým príplatkom v priemere 3-4 doláre za barel.









Ak vezmeme do úvahy uvedené skutočnosti, možno to bude prekvapujúce, ale najdrahšia ropa na svete je tá z Malajzie.





Tapis, malajzijská referenčná surová ropa sa obchoduje v Singapure. Už dlhšie si drží titul najdrahšej ropy na svete. Ide o ľahkú ropu (API 43 - 45 °) s extrémne nízkym obsahom síry (0,04 percenta). Obchoduje sa okolo 70 USD za barel. Po spustení výroby v roku 1979 sa však produkcia od roku 1998 znižuje, v súčasnosti dosahuje asi 200 000 barelov denne, čo je na úrovni spred 20 rokov. mi. Preto sú najdrahšie ropy Kikeh (35 ° API, 0,1 percenta síry), Miri Light (36,3 ° API, 0,08 percenta síry) a Kimanis (38,6 ° API, 0,06 percent síry) ktoré sa obchodujú s prirážkou voči rope Brent v intervale 4,4 až 4,50 dolára za barel.

V mnohých smeroch vyvolala cenovú prirážku odľahlosť. Rafinérie v Austrálii a juhovýchodnej Ázii sú ochotné zaplatiť mimoriadne prémie, aby mali suroviny skôr, ako čakať na podobnú surovinu Brent (podobné kvalitatívne charakteristiky) či iné triedy, kým k ním dorazia.

Je dôležité poznamenať, že súčasná situácia a trhové podmienky nemusia nevyhnutne znamenať dlhodobejší trend. Súčasné trhové podmienky sú v mnohých ohľadoch ovplyvnené rozhodnutím OPEC z novembra 2016 o znížení produkcie ropy o 1,2 milióna barelov denne. Prevažná väčšina, viac ako 90 percent z produkčných škrtov zasiahla ropu s vysokým obsahom síry. Následkom toho sa zúžili hrubé cenové rozdiely medzi surovinami. Navyše ​​hlavné ropné krajiny, ktoré sa nepripojili k dohode OPEC - konkrétne USA, Nigéria a Líbya - zvýšili produkciu ľahkej ropy v rokoch 2016 -2017.

Medzinárodná námorná organizácia (IMO) navrhuje, aby od roku 2020 palivo pre tankeri obsahovalo max. 0,5 % síry, dnes je to 3,5 %. To by ovplyvnilo dopyt po palivovej rope čo by sa odrazilo aj na cene.