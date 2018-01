Saudi-Aramco sa zmenilo na akciovú spoločnosť, pripravuje sa na IPO

dnes 13:16 -

Saudská Arábia pokračuje v prípravách, ktoré umožnia jej ropnému gigantu Saudi-Aramco vstúpiť na burzu. Koncern sa od 1. januára zmenil na akciovú spoločnosť, uviedli štátne médiá. Nová akciová spoločnosť sa volá už len Aramco.

Saudská Arábia chce tento rok uviesť na burzu približne 5 % firmy. Objem prvotnej emisie (IPO) by mal podľa mediálnych správ dosiahnuť 100 miliárd USD (okolo 83 miliárd eur). To by znamenalo najväčšiu prvotnú emisiu na svete a ohodnotilo koncern celkovo na 2 bilióny USD. Ešte však zostáva otvorených mnoho otázok, napríklad na ktorej burze sa budú akcie Aramco obchodovať.

Vstup na burzu koncernu Aramco je kľúčovou súčasťou rozsiahlej prestavby saudskoarabskej ekonomiky, o ktorú sa snaží korunný princ Muhammad bin Salmán a ktorej cieľom je zníženie závislosti krajiny od ropy.