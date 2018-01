Slovenská pošta si chce aj v tomto roku udržať pozitívne hospodárenie

dnes 14:46 -

Cieľom Slovenskej pošty, a. s., v tomto roku bude udržať si pozitívne hospodárenie, a to napriek nákladom súvisiacim so zvýšením minimálnej mzdy a očakávanému výpadku v univerzálnej poštovej službe. "Snaha o dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia so sebou nesie zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a ich ďalší rozvoj. V roku 2018 plánujeme okrem iného spustiť úhradu poštových platobných poukazov prostredníctvom terminálov zabudovaných v BalíkoBOXoch, rovnako ako ďalšie nové automatizované služby," informoval agentúru SITA generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej pošty Róbert Gálik.

Slovenská pošta začala vlani pilotnú prevádzku služby elektronického stravovania, ktorú už využilo viac ako sedemtisíc z takmer štrnásťtisíc zamestnancov štátnej spoločnosti. Inovatívnu formu úhrady za stravné prostredníctvom Poštovej karty Gastro plánuje v novom roku rozvíjať s cieľom dosiahnuť jej masívnejšie využívanie nielen vlastnými zamestnancami. "Aktuálne tiež máme rozpracované aktivity vedúce k ďalšiemu posilneniu spoločnosti v balíkovom segmente, pričom zároveň plánujeme investovať do obnovy spracovateľských balíkových technológií a infraštruktúry," uviedol Gálik.

V roku 25. výročia svojho založenia chce Slovenská pošta naďalej vyvíjať aktivity na posilnenie svojho postavenia na poštovom trhu a dynamicky sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám zákazníkov. "To je prvoradým predpokladom k tomu, aby sme pokračovali v nastavenom trende byť národným operátorom, kvalitným a moderným poskytovateľom poštových i nepoštových služieb," dodal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik.

Ako už agentúra SITA informovala, Slovenská pošta mala v roku 2017 podľa očakávania dosiahnuť zisk pred zdanením vo výške 1,13 mil. eur. Celkové predpokladané výnosy predstavujú 320,9 mil. eur, z toho z vnútroštátnych a medzinárodných poštových služieb 184,69 mil. eur (podiel 57,6 %) a z finančných služieb 53,88 mil. eur (16,8 %). Celkové očakávané náklady dosahujú 319,77 mil. eur, z toho mzdové náklady 118,34 mil. eur (podiel 37 %).

Slovenská pošta má v súčasnosti 13 737 zamestnancov. V roku 2016 mala v priemernom prepočítanom počte 13 446 zamestnancov, pričom ženy tvorili 82,5 %. Priemerná mesačná mzda v spoločnosti je na úrovni 745 eur. Predvlani dosiahla 711,85 eura a medziročne vzrástla o 3,3 %. Vyplatené mzdové prostriedky zamestnancom v roku 2016 predstavovali objem 114,86 mil. eur.

Slovenská pošta, a. s. so sídlom v Banskej Bystrici vznikla 1. januára 1993 a na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu sa pretransformovala 1. októbra 2004. Spoločnosť má základné imanie 214,3 mil. eur, jej akcie spravuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR.