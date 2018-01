Next zaznamenal počas vianočnej sezóny rast predaja

dnes 13:46 -

Britský odevný reťazec Next, ktorý má svoje obchody aj na Slovensku, zaznamenal počas vianočnej sezóny rast predaja. Vedenie spoločnosti preto zvýšilo svoju prognózu zisku za celý finančný rok, ktorý sa končí 31. marca 2018, a očakáva tiež zmiernenie inflačných tlakov.

Next v stredu oznámil, že jeho celkové tržby za 54 dní do 24. decembra vzrástli o 1,5 %. Prispelo k tomu čiastočne aj chladnejšie počasie pred Vianocami, ktoré pomohlo zvýšiť dopyt po teplom oblečení.

Predaj Next cez internet pritom v sledovanom období stúpol až o 13,6 %, a to pomohlo zmierniť pokles predaja v kamenných obchodoch o 6,1 %.

V dôsledku toho Next zvýšil odhad celoročného zisku o 8 miliónov libier na 725 miliónov GDP (815,04 milióna eur), ale aj to je menej ako jeho zisk v predchádzajúcom roku, ktorý dosiahol 790,2 milióna GBP.

Dobrá vianočná sezóna priniesla úľavu reťazcu, ktorý čelí rastúcim nákladom spojeným s oslabením libry v dôsledku brexitu a následným kolapsom dôvery spotrebiteľov.

Reťazec však predpovedá spomalenie inflácie, ktorá by podľa neho mala do konca 1. polroka 2018 klesnúť na 2 %, čo by mohlo zlepšiť spotrebiteľský dopyt po tovaroch.